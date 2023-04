Djokovic estreia com vitória em Montecarlo; Tsitsipas e Rublev também avançam

O tenista número 1 do mundo Novak Djokovic estreou nesta terça-feira no Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória mais sofrida do que o esperado contra o desconhecido russo Ivan Gakhov por 7-6 (7/5) e 6-2.

O sérvio iniciou assim a sua preparação para Roland Garros, o grande torneio da temporada de saibro em que ambiciona tornar-se o tenista com mais títulos de Grand Slam (23).

"Até hoje eu nunca o havia visto jogar e é sempre difícil enfrentar um adversário que você não conhece", admitiu Djokovic após a partida.

O número 198 do mundo criou muitos problemas para Djokovic no primeiro set, a ponto de ser o primeiro a quebrar no sétimo game, embora o sérvio tenha reagido imediatamente e recuperado no game seguinte para levar o primeiro set ao 'tie break', onde o sérvio precisou de três bolas para vencer a parcial por 7-5.

Mais lógico foi o desenrolar do segundo set, em que o jovem russo já não tinha mais a energia do primeiro, e Djokovic quebrou seu saque duas vezes para fechar a partida com um 6-2.

"No primeiro set não joguei bem enquanto ele jogou. No segundo aumentei meu nível de jogo", analisou Djokovic, que na ausência dos espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, é o grande favorito ao título em Monte Carlo.

Na próxima fase, Djokovic enfrentará um italiano: Lorenzo Mussetti (N.21) ou Luca Nardi (N.159).

Outro grande favorito ao título, após vencer em Monte Carlo nas duas últimas edições, o grego Stefanos Tsitsipas, não teve problemas para avançar à terceira fase, depois que seu adversário, o francês Benjamin Bonzi, desistiu quando perdia o primeiro set por 4-1 devido a problemas no pulso esquerdo.

O grego, número 3 do ranking, vai enfrentar nas oitavas de final o chileno Nicolás Jarry (nº 58) ou o australiano Alexei Popyrin (nº 94) na quarta-feira.

Também nesta terça os russos Karen Khachanov (N.11) e Andrey Rublev (N.6) eliminaram os espanhóis Alejandro Davidovich e Jaume Munar.

Khachanov, o nono cabeça-de-chave, não deu chances a Davidovich, que no ano passado disputou o título contra Stefanos Tsitsipas, vencendo por 6-2 e 6-2 na primeira rodada.

Já Munar ofereceu mais resistência, vencendo o primeiro set contra Rublev, quinto cabeça-de-chave, para acabar perdendo por 4-6, 6-2 e 6-2 na primeira partida da segunda fase.

Antes, o alemão Alexander Zverev, 16º do mundo, teve um retorno positivo ao saibro após uma lesão nas semifinais do último torneio de Roland Garros, quando quase venceu Rafael Nadal, que depois se sagraria campeão. Ele virou contra o cazaque Alexander Bublik: 3-6, 6-2 e 6-4.

"Ele jogou muito bem taticamente, é muito inteligente, então estou feliz por ter avançado", disse Zverev, que enfrentará o espanhol Roberto Bautista (29º) valendo uma vaga nas oitavas de final.

"No ano passado joguei o melhor tênis da minha vida, principalmente em Roland Garros. Agora tenho que me acostumar de novo a jogar no saibro, a escorregar", acrescentou o alemão.

--- Resultados do Torneio de Montecarlo:

- Simples masculino - Primeira fase:

Luca Nardi (ITA) x Valentin Vacherot (MON) 7-5, 7-5

Lorenzo Musetti (ITA/N.16) x Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/1), 6-0

Lorenzo Sonego (ITA) x Ugo Humbert (FRA) 3-6, 7-5, 7-5

Alexander Zverev (ALE/N.13) x Alexander Bublik (CAZ) 3-6, 6-2, 6-4

Ilya Ivashka (BLR) x Daniel Evans (GBR) 2-6, 6-2, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.9) x Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) x Ben Shelton (EUA) 6-1, 3-6, 6-3

Jirí Lehecka (CZE) x Emil Ruusuvuori (FIN) 6-1, 7-5

- Segunda fase:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Ivan Gakhov (RUS) 7-6 (7/5), 6-2

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Jaume Munar (ESP) 4-6, 6-2, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) x Benjamin Bonzi (FRA) 4-1 e abandono

