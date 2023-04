Distintivo não oficial da Força Aérea de Taiwan provoca furor nas redes

Os distintivos patrióticos que mostram um urso negro dando um soco no personagem Winnie the Pooh, que representa o presidente chinês Xi Jinping, provocaram um grande furor em Taiwan.

Os emblemas são usados por alguns pilotos da Força Aérea taiwanesa e são uma mensagem de desafio a Xi, que é retratado por seus críticos em alguns momentos como o personagem infantil de um urso que gosta de mel.

"É incrível. É a coisa mais feliz dos últimos dias", escreveu Mark Sasha Liang no Facebook.

A China, que considera Taiwan parte de seu território, encerrou na segunda-feira três dias de manobras militares nas quais simulou ataques contra a ilha, que tem um governo democrático.

A demonstração de força de Pequim foi uma resposta à reunião da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na semana passada.

Durante as simulações, o ministério da Defesa de Taiwan divulgou imagens e vídeos para mostrar sua preparação militar.

Em uma das fotos era possível observar na manga da jaqueta de um piloto um patch com um urso negro de Formosa com uma bandeira e dando um soco em Winnie the Pooh, uma imagem que viralizou.

Os emblemas são vendidos agora por 200 dólares taiwaneses (US$ 6,50) e já esgotaram.

