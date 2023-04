Dalai Lama pede desculpas após beijar menino na boca

Líder espiritual tibetano foi alvo de críticas após divulgação de vídeo que o mostrou beijando um menino e perguntando se ele queria "chupar a sua língua". Em comunicado, Dalai Lama disse lamentar episódio.O Dalai Lama pediu desculpas nesta segunda-feira (10/10) depois da divulgação de um vídeo que mostrou o líder espiritual dos tibetanos, de 87 anos, beijando um menino na boca e pedindo para que a criança chupasse sua língua. As imagens foram registradas no final de fevereiro, no templo do Dalai Lama, em Dharamshala, na Índia, mas viralizaram nos últimos dias, provocando intensas críticas ao líder espiritual. "Está circulando um vídeo que mostra um encontro recente em que um menino perguntou a sua Santidade, o Dalai Lama, se ele poderia lhe dar um abraço", disse um comunicado na conta do líder exilado no Twitter, que tem 19 milhões de seguidores na rede social. "Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado." O comunicado disse que o Dalai Lama "muitas vezes provoca as pessoas que conhece de uma forma inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente". No vídeo, o Dalai Lama aparece inicialmente respondendo a perguntas das pessoas presentes em uma cerimônia, quando o menino pediu para o abraçar. No vídeo que circulou online, o menino é visto perguntando se pode abraçar o Dalai Lama durante uma cerimônia que contava com uma plateia. O líder aponta para sua bochecha, dizendo "primeiro aqui" e o menino beija sua bochecha e lhe dá um abraço. Então, enquanto segurava a mão do menino, o Dalai Lama apontou para seus lábios e diz "Acho que aqui também" e beijou o menino na boca. Na sequência, o líder encostou a testa na do menino, antes de colocar a língua para fora. No registro, é possível ouvi-lo dizendo "chupe a minha língua". Enquanto algumas pessoas riam, o menino mostrou a língua antes de se afastar um pouco, assim como o Dalai Lama. O Dalai Lama, fugiu para a Índia em 1959, após um levante fracassado contra o domínio chinês no Tibete. Ele trabalhou por décadas para obter apoio global para a autonomia linguística e cultural em sua pátria. O líder agora mora em um complexo próximo a um templo cercado por colinas verdes e montanhas cobertas de neve na cidade de Dharamshala, no norte da Índia. jps (Reuters, Lusa)