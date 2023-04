Comunicado do Business Wire :Pan-American Life Insurance Group

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), líder no fornecimento de seguros de vida, acidentes e saúde nas Américas, promoveu Frank Recio a Vice-Presidente Executivo de Operações e Tecnologia.

No cargo recém-criado, o Sr. Recio irá liderar o avanço contínuo da digitalização do PALIG com foco elevado em aproveitar a tecnologia e a inovação como os principais facilitadores de operações corporativas e comerciais do PALIG, incluindo serviços e processos de segurados. O Sr. Recio atuou recentemente como Vice-Presidente Sênior de Tecnologia e Operações de Negócios Internacionais.

"A tecnologia aperfeiçoa experiências de segurados e parcerias de negócios do PALIG, bem como nosso crescimento contínuo e capacitação comercial. Além disto, a prontidão é essencial a nosso negócio e a tecnologia facilita nossa preparação", disse José S. Suquet, Presidente do Conselho e Diretor Executivo do Pan-American Life Insurance Group. "Estamos confiantes de que Frank continuará ajudando a impulsionar a agilidade dos negócios para oferecer soluções cada vez mais integradas e que melhoram a facilidade de fazer negócios com o PALIG."

O Sr. Recio irá assumir o cargo recém-criado após a saída de Miguel Edwards, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Informações, no qual é creditado por desenvolver e executar a estratégia de TI do Grupo nos últimos quatro anos com soluções dedicadas à modernização e imperativos de negócios.

SOBRE O PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), líder no fornecimento de seguros de vida, acidentes e saúde nas Américas, oferece serviços financeiros confiáveis desde 1911. O Grupo com sede em Nova Orleans abrange mais de vinte empresas associadas, emprega mais de 2.100 funcionários ao redor do mundo e oferece seguros de vida individual e/ou em grupo, seguros contra acidentes e saúde, benefícios para funcionários e serviços financeiros em 49 estados, no Distrito de Columbia (DC), em Porto Rico, nas Ilhas Virgens Americanas e em toda a América Latina e o Caribe. O Grupo possui filiais e afiliadas na Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e 13 mercados do Caribe, incluindo Barbados, Ilhas Cayman, Curaçao e Trinidad e Tobago. Para mais informação, acesse o site do Pan-American Life em palig.com, curta nosso Facebook @PanAmericanLife, siga-nos no Twitter @PanAmericanLife e se conecte conosco no LinkedIn em Pan-American Life Insurance Group.

