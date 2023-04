Brasil vence Alemanha (2-1) em amistoso preparatório para Copa do Mundo feminina

O Brasil conquistou um triunfo de prestígio ao vencer por 2 a 1 em sua visita à Alemanha, nesta terça-feira, em Nuremberg, em jogo de preparação das duas seleções para a Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto).

Os dois gols da seleção brasileira foram marcados ainda no primeiro tempo, por meio de Tamires (aos 11 minutos) e Ary (38), aproveitando um erro da defesa local e a sua falta de coordenação.

A Alemanha só conseguiu diminuir nos acréscimos, com um gol de Jule Brand (90+2'), mas a reação parou aí.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com esta vitória, o Brasil ganha confiança após perder na última quinta-feira a 'Finalíssima', que coloca frente a frente a atual campeã da Europa e a da América do Sul. Nesse duelo, a Inglaterra levou a melhor na disputa de pênaltis (4 a 2 após um empate em 1 a 1) no Estádio de Wembley, em Londres.

Tamires foi justamente uma das jogadoras que falharam nas penalidades máximas e agora pôde revidar abrindo caminho para a vitória na Alemanha.

O Brasil, comandado pela técnica sueca Pia Sundhage (bicampeã olímpica à frente dos Estados Unidos), está confiante de que pode lutar pelo primeiro título mundial este ano, após a vitória na Copa América feminina do ano passado.

A Alemanha, bicampeã mundial (2003 e 2007) e uma vez ouro olímpico (2016), é a atual vice-campeã da Europa e na partida desta terça-feira contou com 30 mil torcedores nas arquibancadas do Estádio Max Morlock, em Nuremberg. No entanto, a imagem passada pelas alemãs não foi boa.

"Se jogarmos assim, não iremos longe na Copa do Mundo", admitiu a meio-campista alemã Lena Oberdorf.

No Mundial, a Alemanha está no grupo H, junto com Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul, enquanto o Brasil vai jogar no grupo F, contra Panamá, França e Jamaica.

dwi/iwd/dr/mcd/aam

Tags