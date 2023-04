Biden visita a Irlanda do Norte para celebrar 25 anos de acordo de paz

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca nesta terça-feira (11) em Belfast, capital da Irlanda do Norte, para participar nas celebrações do 25º aniversário do acordo de paz, que acabou com três décadas de violência na província britânica.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, receberá Biden no aeroporto de Belfast, cidade onde foi assinado em 1998 o Acordo da Sexta-Feira Santa, após longas negociações com a participação dos governos de Londres, Dublin e Washington.

O acordo acabou com três décadas de conflito entre nacionalistas pró-Irlanda - majoritariamente católicos - e unionistas pró-Grã-Bretanha - principalmente protestantes e que desejam permanecer no Reino Unido.

A violência no período provocou mais de 3.500 mortes.

Um quarto de século depois, a Irlanda do Norte enfrenta uma grave crise política. As instituições do país estão bloqueadas há mais de um ano por divergências vinculadas à saída do Reino Unido da União Europeia.

Alguns incidentes foram registrados na segunda-feira na cidade fronteiriça de Londonderry, quando jovens encapuzados lançaram bombas incendiárias contra viaturas da polícia.

Sunak deseja aproveitar o aniversário do acordo para obter o desbloqueio institucional e usará a visita de Biden "para celebrar os êxitos da Irlanda do Norte, além de estimular investimentos a longo prazo", de acordo com Downing Street.

Biden quer aproveitar a visita para "destacar o grande progresso" desde a assinatura do acordo, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

A viagem também mostrará a disposição dos Estados Unidos "para apoiar o amplo potencial econômico da Irlanda do Norte em benefício de todas as comunidades", acrescentou.

Biden, que tem origens irlandesas, viajará em seguida à Irlanda para uma visita de três dias que o levará na sexta-feira a Ballina, a cidade de seus ancestrais.

Em um discurso no Parlamento irlandês, Biden "celebrará os laços profundos e históricos" que o país compartilha com os Estados Unidos, segundo a Casa Branca.

