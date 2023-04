Biden considera 'totalmente ilegal' a detenção de jornalista americano na Rússia

O presidente americano Joe Biden qualificou como "totalmente ilegal" a prisão do jornalista americano Evan Gershkovic por espionagem na Rússia.

"Estamos deixando muito claro que é totalmente ilegal o que está acontecendo, e assim declaramos. Isso muda a dinâmica", disse Biden a jornalistas quando partia de Washington para uma viagem à Irlanda e à Irlanda do Norte.

O presidente assegurou ter tentado entrar em contato na segunda (10), sem sucesso, com a família do correspondente do jornal The Wall Street Journal.

"Liguei para eles ontem e tivemos chamadas perdidas. Tentarei contatá-los no avião", disse.

Na segunda-feira, o departamento de Estado classificou formalmente o jornalista como "injustamente detido", um status que coloca o caso nas mãos do enviado especial para reféns, Roger Carstens.

Gershkovich, um experiente correspondente para o The Wall Street Journal na Rússia, foi detido em Ekaterimburgo, a aproximadamente 1.800 quilômetros ao leste de Moscou.

Agências de notícias russas informaram na sexta (7) que o repórter foi acusado de espionagem, alegação que tanto Gershkovich como o jornal negam.

