Atirador mata 4 em ataque a banco nos EUA

Agressor armado com fuzil de assalto era empregado do banco e transmitiu ataque nas redes sociais. Só neste ano os EUA foram palco de 146 tiroteios em massa.Um homem armado com fuzil de assalto matou quatro pessoas e feriu outras nove em um ataque nesta segunda-feira (10/04) em uma agência bancária no centro de Louisville, no estado americano do Kentucky. O agressor era um funcionário do banco desde 2020 e tinha 23 anos. Ele foi baleado e morto pela polícia, afirmou Paul Humphrey, vice-chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, a repórteres. No total, cinco pessoas morreram, incluindo o atirador. As vítimas do ataque tinham entre 40 e 64 anos. Entre os nove feridos estão dois policiais. O atirador transmitiu o ataque ao vivo em suas redes sociais, de acordo com a chefe interina de polícia Jacquelyn Gwinn-Villaroe. Ela disse que a polícia espera que as imagens sejam retiradas do ar. A polícia disse que respondeu em minutos a relatos de um agressor por volta das 8h30 em uma agência do Old National Bank, perto do estádio de beisebol Slugger Field, no centro da cidade. O homem estava armado com um rifle semiautomático estilo AR-15, informou a CNN. "Vamos nos unir como uma comunidade para trabalhar para impedir que esses atos horríveis de violência armada continuem aqui e em todo o Estado", disse Craig Greenberg, prefeito da cidade de 625.000 habitantes, a repórteres. O governador de Kentucky, Andy Beshear, quase às lágrimas, afirmou que conhecia vítimas do ataque. "Tenho um amigo muito próximo que não sobreviveu hoje", disse ele no briefing, "e um que está no hospital que espero que sobreviva". De acordo com o Gun Violence Archive, o incidente de Louisville foi o 146º tiroteio em massa, definido como incidentes em que quatro ou mais pessoas foram baleadas ou mortas, nos Estados Unidos este ano. O novo ataque ocorre apenas duas semanas depois que uma ex-aluna matou três crianças e três adultos em uma escola cristã de ensino fundamental em Nashville, cerca de 260 quilômetros ao sul. Esforços para aumentar o controle de armas nos EUA enfrentam oposição republicana, apesar da indignação pública com os ataques. O presidente Joe Biden escreveu hoje no Twitter após o ataque em Louisville que "muitos americanos estão pagando o preço da inação com suas vidas" e criticou os republicanos do Congresso que vêm barrando legislação para impor mais controle a armas de fogo. jps (Reuters, ots)