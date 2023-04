AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial - (até 16)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente da Ucrânia Volodimir Zelensky faz reunião virtual com diretora-geral do FMI Kristalina Georgieva e o presidente do Banco Mundial David Malpass -

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 16 de Abril)

Europa

BELFAST (Reino Unido) - Visita do presidente dos EUA, Joe Biden - (até 14)

BERNA (Suíça) - Parlamento realiza sessão extraordinária sobre aquisição do Credit Suisse pelo UBS - (até 13)

Ásia-Pacífico

(*) PEQUIM (China) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (até 14)

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Colômbia - 12H00

Europa

KAZAN (Rússia) - Veredicto no julgamento de Ilnaz Galyaviev, acusado de assassinato por tiroteio em escola em 2021 - 05H00

SAMARCANDA (Uzbequistão) - Reunião de chanceleres de países vizinhos do Afeganistão -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Visita do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell - (até 15)

SEXTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2023

Mundo

(+) MUNDO - Lançamento do novo álbum do Metallica '72 Seasons' -

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Dez anos da primeira eleição presidencial de Nicolás Maduro -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Primeiro fim de semana do festival Coachella - (até 16)

INDIANAPOLIS (Estados Unidos) - Reunião anual da National Rifle Association (NRA), manchetes do ex-presidente Donald Trump - (até 16)

Europa

PARIS (França) - Decisão do Conselho Constitucional sobre a constitucionalidade da adoção da reforma da Previdência sem votação -

IMATRA (Finlândia) - Finlândia anuncia construção de nova cerca ao longo da fronteira com a Rússia -

YORK (Reino Unido) - Universitário vai a julgamento por jogar ovos no rei Charles III -

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Dia de Quds (Jerusalém) na última sexta-feira do Ramadã -

Ásia-Pacífico

(+) HANÓI (Vietnã) - Visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken - (até 16)

África

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de seis professores acusados de forçar alunos a simular sexo -

SÁBADO, 15 DE ABRIL DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva -

Ásia-Pacífico

SAPPORO (Japão) - Reunião de ministros do G7 sobre clima, energia e meio ambiente - (até 16)

DOMINGO, 16 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Domingo de Páscoa no calendário cristão ortodoxo -

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2023

América

BRASÍLIA (Brasil) - Visita do ministro russo Sergei Lavrov -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Sessão do Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas - (até 28)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança sobre o Iêmen - 12H00

Europa

PARIS (França) - Decisão de julgamento da Airbus e Air France, acusadas de 'homicídio culposo' pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009 - 09H30

OLKILUOTO (Finlândia) - Unidade da usina nuclear de Olkiluoto 3 deve iniciar produção normal -

ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do Parlamento Europeu - (até 20)

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Dia da Memória do Holocausto - 14H00 (até 18)

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2023

Europa

ZURIQUE (Suíça) - Esqueleto de Tyrannosaurus rex (T-Rex) 'Trinity' vendido na casa de leilões Koller -

LONDRES (Reino Unido) - Audiência do suposto membro dos 'Beatles' do Estado Islâmico, Aine Davis -

QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2023

Europa

(+) VARSÓVIA (Polónia) - 80º aniversário do início da revolta do gueto judeu de Varsóvia -

