Sobe para seis número de mortos na queda de um edifício em Marselha

Ao menos seis pessoas morreram no desabamento de um edifício ocorrido na madrugada de domingo na cidade de Marselha, anunciaram, nesta segunda-feira (10), os bombeiros e o Ministério Público desta cidade do sul da França.

Os dois primeiros corpos foram retirados na madrugada desta segunda dos escombros do edifício de número 17 na rua Tivoli, no centro da cidade.

O terceiro e o quarto foram encontrados pela manhã e os dois últimos na tarde desta segunda, informaram os bombeiros e o Ministério Público de Marselha, que abriu uma investigação por "homicídio culposo".

"As operações de identificação continuam", acrescentou o MP.

Atualmente, acredita-se que haja mais duas pessoas entre os escombros do imóvel de quatro andares e cinco apartamentos.

Os socorristas seguem com as buscas, ainda que "as possibilidades, obviamente, diminuam a cada hora", declarou Yannick Ohanessian, vice-prefeito encarregado de questões de segurança.

O edifício desabou após uma forte explosão.

As investigações para determinar a causa do desabamento continuam. Uma das possibilidades pode ter sido o gás, segundo as autoridades.

Quase 200 famílias precisaram deixar os edifícios próximos ao desabamento por precaução.

A tragédia de domingo recorda o colapso de dois edifícios, em novembro de 2018, em outro distrito do centro de Marselha, uma tragédia que deixou oito mortos. As autoridades locais, no entanto, afirmaram que as causas dos desabamentos são diferentes.

