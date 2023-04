Saúde do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi melhora, afirmam os médicos

A saúde do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, hospitalizado para tratar uma leucemia e uma infecção pulmonar, está melhorando, informaram nesta segunda-feira (10) os médicos, que expressaram um "otimismo prudente" sobre o empresário.

O bilionário e figura crucial da política italiana está internado na UTI do hospital San Raffaele, em Milão, desde quarta-feira da semana passada.

"Nas últimas 48 horas observamos uma melhora progressiva e constante na função dos órgãos monitorados", afirma um boletim médico.

O tratamento está apresentando os "resultados esperados, o que nos permite expressar um otimismo prudente".

Os médicos revelaram na quinta-feira da semana passada que Berlusconi recebe tratamento para uma infecção pulmonar e sofre de leucemia mielomonocítica crônica (LMMC), um tipo raro de câncer no sangue.

Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro em três períodos na Itália e que atualmente é senador e líder do partido 'Forza Italia', sofreu uma grave deterioração do estado de saúde nos últimos anos, com internações frequentes.

O 'Forza Italia' é um dos partidos que integram o governo de coalizão da primeira-ministra de direita Giorgia Meloni.

