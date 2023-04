Primeiro comboio da ONU chega com ajuda a enclaves do Saara Ocidental

Dois enclaves da missão da ONU no Saara Ocidental (Minurso) receberam os primeiros insumos terrestres desde 2020, anunciou a ONU nesta segunda-feira (10).

"Entre 5 e 7 de abril, um comboio concluiu o abastecimento de dois enclaves (da Minurso) ao leste do muro de areia, em Tifariti e Mehaires, com o apoio da Frente Polisário e do Marrocos", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, que anunciou no final de março um acordo para o envio de suprimentos por terra.

"Esse abastecimento permitirá que os enclaves sigam operando", acrescentou, antes de apontar a "necessidade crítica" de suprimentos, em particular, de combustível.

"É essencial prosseguir com avanços e garantir que a missão possa continuar seus esforços no terreno e sua presença no conjunto do território, com o objetivo de criar um espaço para o progresso do processo político", realizado pelo enviado especial da ONU, Staffan de Mistura, destacou.

A ONU considera esta ex-colônia espanhola um "território não autônomo", disputado pelo Marrocos e pela Frente Polisário, apoiada pela Argélia.

Rabat, que controla 80% desse vasto território, exige um plano de autonomia sob sua soberania, enquanto a Frente Polisário defende um referendo de autodeterminação sob a tutela da ONU, conforme previsto no acordo de cessar-fogo assinado em 1991 e que nunca se concretizou.

Desde os anos 1980, o território está cortado de Norte a Sul por um "muro de defesa" erguido pelas autoridades marroquinas.

Em outubro, o último relatório do secretário-geral da ONU destacava as "consequências cada vez mais graves" dos problemas de abastecimento para a capacidade de operação das equipes da Minurso ao leste do muro para manter sua presença nesse território.

O último comboio terrestre foi enviado em 13 de novembro de 2020. Desde então, o fornecimento era realizado por avião e helicóptero, porém não incluía equipamentos pesados, veículos em particular.

No fim de março, Staffan de Mistura convidou em Nova York os representantes das partes envolvidas (Marrocos, Frente Polisário, Argélia e Mauritânia) e o grupo de amigos do Saara Ocidental (França, Espanha, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos) para uma série de encontros bilaterais informais.

Em 19 de abril, está previsto a apresentação do seu último relatório ao Conselho de Segurança em uma reunião a portas fechadas.

