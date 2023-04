PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CHINA TAIWAN: China encerra três dias de manobras militares para simular cerco de Taiwan

GB IRLANDA DO NORTE: Irlanda do Norte celebra 25 anos do acordo de paz

=== CHINA TAIWAN ===

PINGTAN:

China encerra três dias de manobras militares para simular o cerco de Taiwan

A China declarou nesta segunda-feira (10) que "completou com sucesso" os três dias de manobras militares ao redor de Taiwan, uma operação que mobilizou dezenas de aviões para simular ataques e o "bloqueio aéreo" da ilha, que Pequim reivindica como parte de seu território.

TAIPÉ:

Sete décadas de tensão entre China

As relações entre a China e Taiwan, complexas desde a sua separação de fato em 1949, são fonte de tensões recorrentes na região, como demonstram as recentes manobras militares de Pequim.

=== GB IRLANDA DO NORTE ===

LONDRES:

Irlanda do Norte celebra 25 anos de paz

A Irlanda do Norte celebra nesta segunda-feira o 25º aniversário do acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que acabou com três décadas de um conflito devastador intercomunitário, e receberá o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

BELFAST:

Breve história do conflito da Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte sofreu três décadas de confronto sangrento entre as comunidades católica/republicana e protestante/unionista que acabaram com o Acordo de Sexta-Feira Santa, que completa 25 anos nesta segunda-feira, 10 de abril.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WALDEN:

Fazendeiros do Colorado lutam contra lobos

Don Gittleson, fazendeiro do Colorado, tentou de tudo para proteger seu rebanho dos lobos que chegavam de Wyoming e atacavam seu gado. Mas, quando o governo estadual decidiu reintroduzir rebanhos selvagens, o homem optou por um último recurso: usar burros como guardiões.

-- EUROPA

PERTO DE BAKHMUT:

O serviço crucial dos drones 'geeks' no front ucraniano

Em meio a soldados com equipamentos e armas pesadas, Oleksander atravessa um campo de treinamento perto de Bakhmut, leste da Ucrânia, apenas com uma bolsa preta. "Minha arma é muito mais discreta", contou sorrindo, "aqui dentro estão os olhos do exército".

PARIS:

França avalia criação de licença médica para mulheres com menstruação dolorosa

A França avalia a possibilidade de conceder licença médica menstrual a mulheres que sofrem com menstruações dolorosas, alguns meses após a Espanha adotar uma medida semelhante.

PARIS:

Licença médica menstrual, um direito oferecido em poucos países

A licença médica por dores de menstruação é uma raridade no mundo e na Europa apenas a Espanha implementou a medida, em fevereiro, unindo-se a algumas nações asiáticas.

-- ORIENTE MÉDIO

RAMALLAH:

Forças israelenses matam adolescente palestino na Cisjordânia

Um adolescente palestino morreu nesta segunda-feira (10) em uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada, em um novo episódio na escalada de violência na região nos últimos dias.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Reforma, crise e economia sob pressão: o FMI começa reuniões com a agenda cheia

As reuniões da primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) do FMI e do Banco Mundial (BM) começam na quinta-feira (13), após a publicação, na terça-feira, das previsões de crescimento mundial, em meio a múltiplas crises e uma economia sob pressão.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

