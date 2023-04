Kuwait lança apresentadora virtual de televisão criada com IA

Um veículo do Kuwait lançou uma apresentadora virtual de televisão, criada com Inteligência Artificial (IA), com a ideia de que conduza um noticiário deste país do Golfo.

Vestida com uma camiseta branca e um casaco preto, "Fedha" apareceu no sábado na conta no Twitter do site Kuwait News, no âmbito de um projeto ainda em fase de testes.

"Sou Fedha, a primeira apresentadora do Kuwait que trabalha com Inteligência Artificial no Kuwait News. Que tipo de notícia você prefere? Ouvimos suas opiniões", disse em árabe clássico.

O site, afiliado ao Kuwait Times, o primeiro jornal em inglês do Golfo fundado em 1961, está testando o potencial da IA para propor "conteúdo novo e inovador", explicou editor-chefe, Abdulá Boftain, à AFP.

Em sua opinião, a apresentadora pode, no futuro, adotar o sotaque kuwaitiano e apresentar um noticiário na conta do Twitter do Kuwait News, que conta com mais de 1,2 milhão de seguidores.

A aparência física da apresentadora, loira de olhos claros, reflete, segundo Boftain, a diversidade da população do rico país petroleiro, composta por kuwaitianos e expatriados.

"Fedha representa todo o mundo", afirma.

Seu vídeo de apresentação de 13 segundos suscitou muitas reações nas redes sociais, especialmente de jornalistas.

"Nossos empregos estão em risco. Fedha e seus colegas serão nossos substitutos em um futuro próximo?", questiona um deles.

