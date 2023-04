EUA exige que a Rússia libere jornalista 'injustamente detido'

Os Estados Unidos garantiram, nesta segunda-feira (10), que a Rússia prendeu injustamente o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, e exigiram sua libertação imediata, ao intensificar a pressão a favor do jornalista acusado de espionagem.

A reação do Departamento de Estado é excepcionalmente rápida e indica a seriedade com a qual Washington trata o caso do jornalista capturado em 29 de março. É a primeira vez que Moscou acusa de espionagem um jornalista americano desde a era soviética.

O secretário de Estado, Antony Blinken, "determinou que Evan Gershkovich foi detido injustamente pela Rússia", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedan Patel.

"Pedimos à Federação da Rússia que liberte Gershkovich imediatamente", acrescentou a pasta em um comunicado. "O jornalismo não é um crime. Condenamos a contínua repressão do Kremlin contra as vozes independentes na Rússia e sua guerra permanente contra a verdade", acrescentou.

