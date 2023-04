Comunicado do Business Wire :Nespon Solutions

A Nespon Solutions, sediada no Texas, e a Certa Consulting, sediada na América Latina e na Espanha, se fundirão, criando um parceiro global da Salesforce, com presença nas Américas, na Europa e na Ásia. Em um mundo que demanda cada vez mais expertise em transformação digital, a Nespon e a Certa se tornaram um novo atuante global na esfera de soluções de TI e Salesforce.

A equipe empresarial resultante dessa aquisição terá mais de 500 certificações e operará quatro Centrais de Excelência na América do Norte, América Latina e Ásia, que serão sua base para prover suporte global a engajamentos dos clientes, desde Salesforce a desenvolvimento personalizado para dispositivos móveis, web e bancos de dados, além de automação e transformações digitais.

Umer Fazal, CEO da Nespon Solutions, acredita que esse é o passo certo a dar para levar a abordagem de "Inteligência com humildade" da Nespon para além da sua base de clientes fieis na Europa e América Latina, com uma proposição de valor mais forte, oferecendo sólida expertise do setor de forma a exceder as exigentes expectativas dos clientes com relação a prazos de entrega e padrões de qualidade a preços atrativos.

Para Daniel Mark, sócio da Certa Consulting e agora presidente da Nespon-Certa Latam & Ibéria, o acordo "reforçará o compromisso com os nossos clientes, parceiros e pessoas nas regiões em que atendemos atualmente, com o valor agregado de ser parte de uma organização global muito dinâmica e em crescimento".

A Salesforce é a principal plataforma de gestão de relacionamento com o cliente do mundo em vários setores, conectando empresas e seus clientes em uma solução baseada na nuvem que se tornou o padrão global quando se trata de transformação digital.

"Com a Certa, além das nossas aquisições previstas para 2023 e 2024, estamos vendo uma oportunidade significante de expandir e atrair novos clientes com nosso alcance e presença internacionais", afirmou Umer Fazal.

Sobre a Nespon Solutions

A Nespon Solutions é uma parceira comprovada de consultoria de TI na qual os clientes confiam quando se trata de entregas de soluções tecnológicas da mais alta qualidade abrangendo Salesforce, desenvolvimento personalizado para web e dispositivos móveis, migração de dados e transformações digitais completas. Desde 2008, a Nespon oferece serviços de TI aos principais clientes corporativos e integradores de serviços para ajudar a acelerar prazos de projetos e garantir a qualidade de projetos complexos. Para mais informações, acesse www.nespon.com

Sobre a Certa Consulting

Empresa criada em 2010 por Javier Roldan e Daniel Mark com a missão de ajudar os clientes a melhorar sua Jornada com o Cliente usando a Salesforce, principal plataforma mundial de relacionamento com o cliente, impulsionando a experiência de longa data dos fundadores com equipes de vendas e operações comerciais. Para mais informações, acesse www.certaconsulting.net

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005101/pt/

Contato

Para questões de mídia, contate Mike Bek, [email protected] ou +1 (214) 281-3869

