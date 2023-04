Comunicado do Business Wire :Duravant LLC

A Duravant LLC ("Duravant"), fornecedora mundial de equipamentos de engenharia e soluções de automação aos setores de processamento de alimentos, embalagens e manuseio de materiais, anunciou hoje a formação da Duravant Brazil Ltda. O anúncio coincide com a aquisição pela empresa do controle acionário da BVSP Ltda. ("BVSP"). A BVSP é fabricante de peças e componentes para máquinas de processamento, além de fornecedora de serviços de pós-venda para linhas de processamento de aves.

"O Brasil é o segundo maior mercado mundial para produção de aves, e o investimento da Duravant em construir uma infraestrutura de vendas e serviços na região fortalece nosso compromisso em dar suporte diário a nossos clientes internacionais no processamento de alimentos", disse Petros Diamantides, Diretor de Operações da Duravant em Mercados Emergentes. "Nossa nova unidade no Brasil também irá aproveitar o portfólio de marcas, produtos e serviços de classe mundial da Duravant para expandir nosso alcance local em mercados finais mais diversos."

O portfólio superior de produtos, serviços e soluções integradas da Duravant é implantado mediante suas treze empresas operacionais, as quais elaboram, fabricam e oferecem suporte a clientes em mais de 190 países. A Duravant Brazil é a primeira unidade de vendas e serviços da empresa que irá oferecer suporte centralizado a clientes de diversas marcas em uma única região geográfica. "Estamos comprometidos em formar parcerias a longo prazo com contas importantes e clientes locais, sendo essencial investir em uma infraestrutura respaldada pela Duravant para agregar o maior valor duradouro a nossos clientes", acrescentou Diamantides.

"Tudo tem início em fornecer o melhor serviço e suporte a nossos clientes", disse Fabio Figueiredo, Diretor Geral da Duravant Brazil. "A aquisição da BVSP reforça de imediato nossa capacidade de oferecer peças de reposição locais e implantar uma equipe de serviço e suporte técnico com a experiência e o talento em que nossos clientes podem confiar."

A BVSP opera em três locais com planos de expandir suas capacidades de fabricação. "Estamos muito empolgados com nossa nova parceria com a Duravant", disse Vinicius Cuchiara dos Santos, Diretor Geral da BVSP. "Sua impressionante história de crescimento e inovação é um reflexo de sua cultura centrada no cliente, que se alinha perfeitamente com nossa filosofia de serviços e compromisso com o mercado brasileiro."

Sobre a Duravant

Com sede em Downers Grove, Illinois, a Duravant é uma empresa internacional de equipamentos de engenharia com instalações de fabricação, vendas e serviços na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Através de seu portfólio de empresas operacionais, a Duravant oferece soluções confiáveis de processos de ponta a ponta a clientes e parcerias mediante experiência em engenharia e integração, gerenciamento de projetos e excelência operacional. Com redes de distribuição de vendas e serviços a nível mundial, fornece suporte pós-venda imediato e duradouro a todos os mercados que atendem nos setores de processamento de alimentos, embalagens e manuseio de materiais. As marcas líderes de mercado da Duravant são sinônimo de inovação, durabilidade e confiabilidade. Para mais informação, acesse www.duravant.com.

Contato

Contato de mídia Duravant: Eleni Yianas Vice-Presidente de Marketing [email protected]

