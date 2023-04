Comunicado do Business Wire :BYD Auto

BYD, líder mundial na fabricação de veículos de nova energia (NEV), lançou hoje o sistema de controle de carroceria inteligente BYD DiSus (sistema DiSus) através de seu evento de lançamento de tecnologia ocorrido em sua sede em Shenzhen. O sistema BYD DiSus autodesenvolvido e completo é projetado exclusivamente para NEV, representando a BYD como o primeiro fabricante de automóveis chinês a possuir a tecnologia de controle de carroceria inteligente de veículos. O sistema BYD DiSus aprimora significativamente a experiência de direção de seus usuários.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230410005265/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sistema BYD DiSus é perfilado em três ramos, incluindo o sistema de controle de carroceria inteligente para amortecimento (DiSus-C), o sistema de controle de carroceria inteligente para linha pneumática (DiSus-A) e o sistema de controle de carroceira inteligente para linha hidráulica (DiSus-P).

Após fazer avanços nas principais tecnologias referentes a NEV, a BYD assumiu a liderança na pesquisa de controle de movimentos verticais, ao superar seus pares no fornecimento de soluções sistemáticas para controle de movimentos verticais e dominar a tecnologia do sistema de controle de carroceria inteligente para NEV.

"O sistema BYD DiSus é o primeiro sistema de controle de carroceria inteligente autodesenvolvido lançado por uma empresa automobilística chinesa, marcando o avanço de zero a um. O sistema BYD DiSus irá garantir ainda mais a posição pioneira mundial da BYD no setor", disse o Sr. Wang Chuanfu, Presidente de Conselho e Presidente da BYD.

Uma solução sistemática para controle de carroceria de veículos, redefinindo a experiência de direção inteligente e luxuosa

Diferenciada de soluções com foco apenas em uma única tecnologia ou aprimoramento de um único componente, a BYD oferece uma solução sistemática para controle de movimentos verticais.

O sistema BYD DiSus faz pleno uso das vantagens de NEV em eletrificação e inteligência para criar um sistema abrangente de percepção, tomada de decisão e execução, a fim de melhorar significativamente a experiência de direção. Enquanto isto, o sistema BYD DiSus oferece controle colaborativo na dinâmica da carroceria (movimentos laterais, longitudinais e verticais), que proporciona uma base para o desenvolvimento futuro de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS).

O DiSus-P será equipado primeiramente no Yangwang U8 e o DiSus-A no DENZA N7. Vários modelos BYD HAN, BYD TANG e DENZA com disponibilidade de hardware poderão equipar o DiSus-C mediante atualização sem fio (OTA).

A segurança é o verdadeiro luxo

O sistema BYD DiSus é outro avanço tecnológico após uma série de tecnologias de veículos importantes, incluindo a tecnologia DM Super Hybrid, e-Platform 3.0, Blade Battery e e4 Platform.

Como um sistema sistemático de controle de carroceria, o sistema BYD DiSus garante que o veículo seja ágil e efetivamente compatível na maioria dos cenários de direção, ao minimizar o risco de capotamento do veículo e reduzir o deslocamento dos ocupantes durante curvas em alta velocidade, aceleração total ou frenagem de emergência. Além disto, o sistema BYD DiSus pode proteger o veículo contra arranhões e danos em diversas condições de estrada, como áreas com neve, lama e água.

O sistema BYD DiSus, projetado para máxima segurança e experiência de direção inteligente, está elevando a imagem da marca BYD através da tecnologia NEV de ponta. O sistema BYD DiSus estará disponível em diversos modelos nas séries BYD Dynasty, BYD Ocean, DENZA, Yangwang e na nova marca lançada neste verão especializada em identidades profissionais e personalizadas.

O ovo de Páscoa, DiSus-X

No fim do evento, a revelação do DiSus-X é o ovo pintado desta noite. O Yangwang U9 equipado com DiSus-X demonstrou sua capacidade de dançar, pular e dirigir mesmo com apenas três rodas, e este é um exemplo extraordinário do sistema BYD DiSus, o sistema de controle de carroceria de veículos mais avançado do setor a nível mundial.

Como líder mundial em veículos de nova energia, a BYD continua impulsionando o avanço tecnológico com uma mentalidade e abordagem "baseadas em tecnologia e orientadas à inovação", com a aspiração de levar o desenvolvimento de veículos de nova energia chineses ao próximo nível em todo o mundo e o compromisso de oferecer inovações tecnológicas para uma vida melhor.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informação, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos 'plug-in'. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando a veículos elétricos e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230410005265/pt/

Contato

Ásia-Pacífico: Mia Gu, [email protected] Tel.: +86-755-8988-8888-69666 Europa: Penny Peng, [email protected] Tel.: +31-102070888 América do Norte: Frank Girardot, [email protected] Tel.: +1 213 245 6503 América Latina: José Miranda, [email protected] Tel.: +56 9 96443906 Brasil: Adalberto Maluf, [email protected] Tel.: +19 3514 2554 Oriente Médio e África: Nikki Li, [email protected] Tel.: +86-18938862670

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags