Cidade irlandesa dos antepassados de Biden espera ansiosamente sua chegada

Derek Leonard, proprietário de um pub na cidade irlandesa de Ballina, coloca bandeirinhas vermelhas, brancas e azuis em frente a seu estabelecimento para dar boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à terra de seus ancestrais.

Nas janelas, onde adicionou também bandeiras americanas, e no interior do seu pub, chamado Harrison, sobressai uma foto em que posa junto de Biden quando ainda era vice-presidente em 2016.

O dirigente americano, que costuma frequentemente se referir às suas origens irlandesas, prometeu voltar a esta pequena cidade do noroeste da Irlanda quando fosse presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden chega a Belfast na terça (11) para comemorar os 25 anos do acordo de paz na Irlanda do Norte. No dia seguinte (12), viajará à República da Irlanda e na quinta (13), concluirá sua viagem com uma visita à Ballina.

O mandatário vai falar diante de milhares de pessoas nessa localidade de onde vieram seus antepassados. Como tantos outros, emigraram para a Pensilvânia no século XIX, fugindo da fome que assolava a Irlanda.

Leonard garante com determinação que seus ancestrais conheciam os de Biden. Quando ganhou as eleições presidenciais em 2020, o proprietário do pub se encarregou de pintar um grande mural de 5 metros de altura com a imagem do novo presidente.

Para ele, seria uma "grande honra" se encontrar de novo com o mandatário americano, caso Biden vá ver o mural, situado no centro da cidade, na rua onde viveu Edward Blewitt, o pai do tataravô do presidente.

"É um dia de grande orgulho para nossa família e para a Irlanda", explica à AFP Joe Blewitt, um primo distante de Biden que trabalha como encanador e ainda vive na região.

Há poucos dias de sua chegada, Blewitt se encarrega dos múltiplos pedidos da imprensa internacional.

"Ballina é um lugar muito especial para ele", explica o homem de 43 anos. Biden convidou sua família para a cerimônia de investidura do cargo, porém não puderam participar devido à pandemia de covid-19".

A família decidiu viajar para a Casa Branca pouco tempo depois, em março, para as celebrações de São Patrício.

"Conhecer o presidente dos Estados Unidos é muito especial e difícil de descrever", conta Blewitt entre risadas. "É como nós. Dá uma impressão de poder, mas é um homem extra-ordinário", acrescenta.

Ele não é o único que espera com ansiedade a chegada do dirigente. No interior da Ballina Costume Company, Jane Crean costura bandeiras para sua visita.

"Todo mundo está no modo festa", explica a proprietária da loja de fantasias.

Na vitrine de uma loja de esportes, os manequins estão usando camisetas de futebol americano.

csp/vg/gmo/mm/mlb/sag/mb/dd/yr

Tags