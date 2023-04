Casa Branca: conversamos com China sobre possível visita de Yellen e Raimondo a Pequim

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos e a China têm conseguido manter a linha de comunicação aberta mesmo em meio à tensão entre as duas potências. Segundo ele, os países estão conversando sobre a possibilidade de a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, visitarem Pequim para falar sobre questões econômicas.

Os EUA também estariam trabalhando para enviar o secretário de Estado, Antony Blinken, em viagem à China, "como ele estava planejando alguns meses atrás", disse Kirby em coletiva de imprensa na tarde de hoje.

O porta-voz afirmou ainda que o presidente americano, Joe Biden, está ansioso para ter uma nova conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, e que o diálogo acontecerá quando for o momento apropriado.

"É importante que as linhas de comunicação continuem abertas. As tensões certamente estão altas, e gostaríamos de ver esse relacionamento em um pé melhor", declarou Kirby. "Quando for apropriado para os dos líderes conversarem, isso acontecerá."

