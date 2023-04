Blinken visitará Vietnã e Japão em meio a tensões com a China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o Vietnã em uma tentativa de proteger as relações bilaterais, em um contexto de aumento das tensões com a China por sua política sobre Taiwan, informou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (10).

Blinken visitará Hanói a caminho de uma reunião de ministros de Relações Exteriores do G7 no próximo fim de semana na estação turística montanhosa de Karuizawa, no Japão.

Em sua visita, Blinken "discutirá nossa visão compartilhada de uma região Indo-Pacífico conectada, próspera, pacífica e resiliente", ressaltou o Departamento de Estado em nota.

Os Estados Unidos têm uma relação cada vez mais próxima com o Vietnã, inclusive na área da defesa, e os dois países se mostram reconciliados apesar das amargas lembranças da cruel guerra em que se envolveram (1955-1975).

O Vietnã enfrenta tensões de longa data com a China, que pioraram acentuadamente suas relações com os Estados Unidos nos últimos anos.

Nesta segunda-feira, a China realizou manobras militares nos arredores de Taiwan, sua mais recente demonstração de força contra a ilha autônoma depois da passagem de sua presidente pelos Estados Unidos e de sua reunião com o líder da Câmara de Representantes, irritando Pequim.

As autoridades de Pequim consideram Taiwan uma província que pertence a seu território e pretende recuperá-la, à força, se necessário.

Blinken e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, também se reunirão na terça-feira, em Washington, com seus homólogos das Filipinas, país que concordou em fortalecer os laços militares com Washington, sua antiga potência colonial.

Esta será a primeira viagem de Blinken ao Vietnã desde que ele se tornou secretário de Estado. Em agosto de 2021, a vice-presidente americana, Kamala Harris, visitou o país asiático.

