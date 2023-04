Barcelona empata com Girona, mas aumenta diferença para Real Madrid

O Barcelona empatou sem gol fora de casa com o Girona (11º) no Camp Nou, nesta segunda-feira (10) na partida de encerramento da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, mas o ponto somado permite ao líder ampliar para 13 pontos a vantagem sobre o Real Madrid (2º).

Em outras circunstâncias, um empate em casa com o Girona teria sido um resultado decepcionante para o Barça, mas, com a derrota do Real Madrid no sábado para o Villarreal (3-2) e com 12 pontos (antes da partida desta segunda) de vantagem sobre o arquirrival, o ponto somado pode até ser comemorado pela equipe de Xavi Hernández.

Com 10 rodadas para o fim do campeonato, o Barcelona tem 13 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Assim, a única dúvida, salvo catástrofe, é saber em que rodada os catalães vão erguer a taça.

- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Sevilla - Celta 2 - 2

- Sábado:

Osasuna - Elche 2 - 1

Espanyol - Athletic 1 - 2

Real Sociedad - Getafe 2 - 0

Real Madrid - Villarreal 2 - 3

- Domingo:

Valladolid - Mallorca 3 - 3

Betis - Cádiz 0 - 2

Almería - Valencia 2 - 1

Rayo - Atlético de Madrid 1 - 2

- Segunda-feira:

Barcelona - Girona 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gs SG

1. Barcelona 72 28 23 3 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 28 18 5 5 59 24 35

3. Atlético de Madri 57 28 17 6 5 45 20 25

4. Real Sociedad 51 28 15 6 7 37 26 11

5. Villarreal 47 28 14 5 9 37 26 11

6. Betis 45 28 13 6 9 34 29 5

7. Athletic 40 28 11 7 10 38 29 9

8. Osasuna 38 28 10 8 10 24 28 -4

9. Rayo 37 28 9 10 9 33 33 0

10. Celta 36 28 9 9 10 36 39 -3

11. Girona 35 28 9 8 11 42 42 0

12. Mallorca 34 28 9 7 12 25 30 -5

13. Sevilha 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Cádiz 31 28 7 10 11 23 40 -17

15. Getafe 30 28 7 9 12 27 36 -9

16. Almería 30 28 8 6 14 34 48 -14

17. Valladolid 29 28 8 5 15 23 47 -24

18. Valencia 27 28 7 6 15 30 34 -4

19. Espanyol 27 28 6 9 13 34 46 -12

20. Elche 13 28 2 7 19 20 57 -37

