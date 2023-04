Balanço de avalanche nos Alpes franceses sobe para seis mortos

O balanço de avalanche ocorrida em uma geleira dos Alpes franceses, no maciço de Mont Blanc, subiu para seis mortes nesta segunda-feira, incluindo duas guias, anunciaram as autoridades.

"Acabamos de encontrar uma sexta vítima", disse à AFP a procuradora regional Karline Bouisset.

"Provavelmente é o parceiro de uma mulher de 39 anos cujo corpo foi encontrado no domingo" e virou a quinta vítima fatal, acrescentou Bouisset.

No domingo, os serviços de emergência encontraram quatro mortos, uma pessoa levemente ferida e oito ilesos.

A avalanche de neve aconteceu no domingo na geleira Armancette, na localidade de Les Contamines-Montjoie, e surpreendeu os esquiadores. De acordo com a prefeitura do departamento de Haute-Savoie, o local tinha um desnível de 1.600 metros e uma largura de 500 metros.

As condições eram "boas" no domingo, afirmou o prefeito de Les Contamines-Montjoie, François Barbier, e o serviço de meteorologia não emitiu nenhum alerta de avalanche.

Entre as vítimas fatais estavam dois guias de montanha, indicou o sindicato nacional do setor.

