Ataque a tiros em Louisville, nos EUA, tem cinco mortos e seis feridos

Cinco pessoas morreram, e pelo menos seis foram hospitalizadas, após um ataque a tiros nesta segunda-feira (10) no centro da cidade de Louisville, no estado americano do Kentucky, nos Estados Unidos - anunciou a polícia.

Em entrevista coletiva, um porta-voz da polícia de Louisville disse que há um policial entre os feridos. Em um tuíte, o Departamento de Polícia informou que o "atirador suspeito foi neutralizado".

"Não há perigo ativo para o público neste momento", acrescentou o porta-voz em declaração à imprensa.

