Schalke perde para o Hoffenheim (2-0) e é o novo lanterna da Bundesliga

Num duelo direto entre duas equipes que lutam pela permanência na Bundesliga, o Hoffenheim (14º) derrotou por 2 a 0 o Schalke, novo lanterna do campeonato alemão após a vitória deste domingo do Stuttgart (agora 16º).

O clube da cidade conhecida por ser o berço do automóvel venceu por 3 a 2 em sua visita ao Bochum (15º), deixando o último lugar da classificação, posição em que começou antes da 27ª rodada.

Graças a essa vitória, o Stuttgart colocou toda a pressão sobre Hoffenheim e Schalke, que fecharam o dia em uma partida em que os donos da casa souberam administrar melhor a situação.

O Hoffenheim abriu o placar no primeiro tempo com um gol contra do meia eslovaco Alex Kral (22') e o togolês Ilhas Bebou (70') fechou convertendo um pênalti.

Depois destes resultados e a sete rodadas do fim do campeonato, a equipe de Gelsenkirchen volta a ficar em último na tabela da Bundesliga com 21 pontos, com o Hertha Berlim (22) na outra posição de rebaixamento e o Stuttgart (23) em antipenúltimo, o que o obrigaria a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para se manter na elite do futebol alemão.

O Schalke terá outro duelo dramático no próximo fim de semana, quando recebe o Hertha.

No outro jogo deste domingo entre duas equipes que ocupam posições na zona tranquila da tabela, o Borussia Mönchengladbach (10º) venceu o Wolfsburg (9º) por 2-0.

-- Resultados da 27ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sábado:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 2 - 1

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 1

Freiburg - Bayern de Munique 0 - 1

Mainz - Werder Bremen 2 - 2

Augsburg - Colônia 1 - 3

Hertha Berlim - RB Leipzig 0 - 1

- Domingo:

B. Moenchengladbach - Wolfsburg 2 - 0

Bochum - Stuttgart 2 - 3

Hoffenheim - Schalke 04 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 27 17 7 3 77 29 48

2. Borussia Dortmund 56 27 18 2 7 59 36 23

3. 1. FC Union Berlin 51 27 15 6 6 42 30 12

4. RB Leipzig 48 27 14 6 7 50 33 17

5. Freiburg 47 27 13 8 6 39 36 3

6. Bayer Leverkusen 43 27 13 4 10 51 41 10

7. Eintracht Frankfurt 41 27 11 8 8 48 40 8

8. Mainz 41 27 11 8 8 45 38 7

9. Wolfsburg 39 27 10 9 8 46 36 10

10. B. Moenchengladbach 35 27 9 8 10 42 44 -2

11. Werder Bremen 32 27 9 5 13 42 52 -10

12. Colônia 31 27 7 10 10 36 45 -9

13. Augsburg 29 27 8 5 14 35 50 -15

14. Hoffenheim 28 27 8 4 15 37 46 -9

15. Bochum 26 27 8 2 17 30 60 -30

16. Stuttgart 23 27 5 8 14 32 47 -15

17. Hertha Berlim 22 27 5 7 15 31 50 -19

18. Schalke 04 21 27 4 9 14 21 50 -29

