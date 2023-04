Olympique de Marselha empata com Lorient (0-0) e fica mais longe do título do Francês

O Olympique de Marselha (3º) se complicou na luta pelo título da Ligue 1 ao não passar do empate em 0 a 0 em sua visita ao Lorient (10º), neste domingo, em jogo da 30ª rodada do campeonato francês.

Com este ponto, o OM ocupa a terceira posição com 61 pontos, dois atrás do Lens (2º) e a oito do líder PSG, que no próximo fim de semana receberá a visita do vice-líder.

A equipe comandada por Igor Tudor, com Alexis Sánchez como o homem mais adiantado, tentou ditar o ritmo do jogo diante de um adversário que defendeu bem no primeiro tempo e procurou chegar ao gol no contra-ataque, com a melhor chance surgindo dos pés de Romain Faivre, cujo chute foi defendido com segurança pelo espanhol Pau López (21).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Olympique de Marselha teve duas boas chances no primeiro tempo. Primeiro o atacante turco Cengiz Ünder chutou após um cruzamento de Alexis e o italiano Vito Mannone fez uma defesa espetacular (12'). Depois, o zagueiro argentino Leonardo Balerdi disparou e a bola foi para fora por pouco (39').

No segundo tempo, o jogo ficou marcado por uma série de erros das duas equipes e um deles quase custou caro ao Marselha, quando o zagueiro bósnio Sead Kolasinac não conseguiu tirar o perigo e o senegalês Bamba Dieng deu um chute que obrigou López a se esticar todo para desviar a bola a escanteio com a ponta dos dedos (63').

O Marselha respondeu com um disparo do português Nuno Tavares que bateu no corpo de Makengo quando Mannone já parecia batido (65').

Mas, exceto nessas poucas ocasiões, os erros foram maiores que os acertos e nenhuma das equipes fez por merecer os três pontos.

Mais cedo o Lyon (7º) conquistou seu segundo triunfo consecutivo na Ligue 1 ao vencer o Rennes (6º) por 3 a 1, mantendo as chances de alcançar o quinto lugar, que classifica para a próxima Conference League.

É a terceira vez, a primeira desde outubro, que o Lyon vence jogos consecutivos do campeonato, depois de derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Parque dos Príncipes na semana passada.

Foi também a primeira vez nesta temporada que o Lyon venceu depois de ficar atrás no placar e a primeira vez que marcou três gols em uma partida oficial após a vitória por 5 a 0 sobre o Angers em setembro.

A equipe comandada por Laurent Blanc é sétima colocada, a cinco pontos do Lille (5º), que perdeu no sábado para o Angers, por 1 a 0, e a três pontos do Rennes (6º).

As coisas não começaram bem para o Lyon, que perdia por 1 a 0 desde os 12 minutos, com um gol marcado por seu ex-jogador Amine Gouiri, após uma bola perdida de Bradley Barcola.

Foi o décimo gol na Ligue 1 do ex-jogador do Lyon, que nunca lhe deu uma chance real como profissional.

Sem ter mostrado muito no ataque contra um adversário pouco eficiente, o Lyon empatou com um belo chute de Corentin Tolisso após a cobrança de escanteio de Rayan Cherki (60').

Alexandre Lacazette marcou o gol da virada de sua equipe ao aproveitar um chute de Johan Lepenant (68') elevando seu total de gols na Ligue 1 para 18.

Por fim, Barcola fechou o placar após um cruzamento de Cherki (79').

"É preciso acreditar sempre, no esporte e na vida", resumiu Blanc.

Já o Monaco (4º) foi freado em sua corrida por uma vaga na Liga dos Campeões (G3) ao empatar em 2 a 2 em sua visita ao Nantes (14º).

Axel Disasi (21') e Eliot Matazo (30') colocaram os monegascos na frente, mas os donos da casa, que esta semana se classificaram para a final da Copa da França, empataram no segundo tempo por meio de Mostafa Mohamed (65') e Ludovic Blas (78').

O Monaco está a três pontos do terceiro colocado Marselha.

Na luta contra o rebaixamento, Ajaccio (19º) e Troyes (18º) afundam cada vez mais, com derrotas por 3 a 0 para o Auxerre (15º) e por 2 a 0 para o Clermont-Ferrand (11º), respectivamente.

O PSG mantém a liderança da Ligue 1 após vencer o Nice (9º) por 2 a 0 no sábado. Seis pontos atrás está o Lens (2º), que abriu a rodada na sexta-feira derrotando o Strasbourg (17º) por 2 a 1.

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Strasbourg 2 - 1

- Sábado:

Angers - Lille 1 - 0

Nice - PSG 0 - 2

- Domingo:

Lyon - Rennes 3 - 1

Ajaccio - Auxerre 0 - 3

Montpellier - Toulouse 1 - 2

Reims - Brest 1 - 1

Troyes - Clermont-Ferrand FC 0 - 2

Nantes - Monaco 2 - 2

Lorient - Olympique de Marselha 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 69 30 22 3 5 70 29 41

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 61 30 18 7 5 54 29 25

4. Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21

5. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

6. Rennes 50 30 15 5 10 48 33 15

7. Lyon 47 30 13 8 9 47 33 14

8. Reims 47 30 11 14 5 40 29 11

9. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

10. Lorient 45 30 12 9 9 42 40 2

11. Clermont-Ferrand FC 40 30 11 7 12 31 41 -10

12. Toulouse 38 30 11 5 14 46 52 -6

13. Montpellier 37 30 11 4 15 46 50 -4

14. Nantes 31 30 6 13 11 32 42 -10

15. Auxerre 29 30 7 8 15 27 51 -24

16. Brest 28 30 6 10 14 34 48 -14

17. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

18. Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26

19. Ajaccio 21 30 6 3 21 21 55 -34

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

bds/pm/dr/aam

Tags