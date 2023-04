Lyon vence Rennes (3-1) e segue escalada rumo aos torneios europeus; Nantes e Monaco empatam

O Lyon (7º) conquistou seu segundo triunfo consecutivo na Ligue 1 ao vencer o Rennes (6º) por 3 a 1, neste domingo, pela 30ª rodada, mantendo as chances de alcançar o quinto lugar, que classifica para a próxima Conference League.

É a terceira vez, a primeira desde outubro, que o Lyon vence jogos consecutivos do campeonato, depois de derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Parque dos Príncipes na semana passada.

Foi também a primeira vez nesta temporada que o Lyon venceu depois de ficar atrás no placar e a primeira vez que marcou três gols em uma partida oficial após a vitória por 5 a 0 sobre o Angers em setembro.

A equipe comandada por Laurent Blanc é sétima colocada, a cinco pontos do Lille (5º), que perdeu no sábado para o Angers, por 1 a 0, e a três pontos do Rennes (6º), derrotado pelo Lens (1-0), seu segundo revés consecutivo.

As coisas não começaram bem para o Lyon, que perdia por 1 a 0 desde os 12 minutos, com um gol marcado por seu ex-jogador Amine Gouiri, após uma bola perdida de Bradley Barcola.

Foi o décimo gol na Ligue 1 do ex-jogador do Lyon, que nunca lhe deu uma chance real como profissional.

Sem ter mostrado muito no ataque contra um adversário pouco eficiente, o Lyon empatou com um belo chute de Corentin Tolisso após a cobrança de escanteio de Rayan Cherki (60').

Alexandre Lacazette marcou o gol da virada de sua equipe ao aproveitar um chute de Johan Lepenant (68') elevando seu total de gols na Ligue 1 para 18.

Por fim, Barcola fechou o placar após um cruzamento de Cherki (79').

"É preciso acreditar sempre, no esporte e na vida", resumiu Blanc.

Já o Monaco (4º) foi freado em sua corrida por uma vaga na Liga dos Campeões (G3) ao empatar em 2 a 2 em sua visita ao Nantes (14º).

Axel Disasi (21') e Eliot Matazo (30') colocaram os monegascos na frente, mas os donos da casa, que esta semana se classificaram para a final da Copa da França, empataram no segundo tempo por meio de Mostafa Mohamed (65') e Ludovic Blas (78').

O Monaco está a dois pontos do terceiro colocado Marselha, que no último jogo desta rodada visita o Lorient (10º) e pode ampliar sua vantagem.

Na luta contra o rebaixamento, Ajaccio (19º) e Troyes (18º) afundam cada vez mais, com derrotas por 3 a 0 para o Auxerre (15º) e por 2 a 0 para o Clermont-Ferrand (11º), respectivamente.

O PSG mantém a liderança da Ligue 1 após vencer o Nice (9º) por 2 a 0 no sábado. Seis pontos atrás está o Lens (2º), que abriu a rodada na sexta-feira derrotando o Strasbourg (17º) por 2 a 1.

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Strasbourg 2 - 1

- Sábado:

Angers - Lille 1 - 0

Nice - PSG 0 - 2

- Domingo:

Lyon - Rennes 3 - 1

Ajaccio - Auxerre 0 - 3

Montpellier - Toulouse 1 - 2

Reims - Brest 1 - 1

Troyes - Clermont-Ferrand FC 0 - 2

Nantes - Monaco 2 - 2

(15h45) Lorient - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 69 30 22 3 5 70 29 41

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21

5. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

6. Rennes 50 30 15 5 10 48 33 15

7. Lyon 47 30 13 8 9 47 33 14

8. Reims 47 30 11 14 5 40 29 11

9. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

10. Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2

11. Clermont-Ferrand FC 40 30 11 7 12 31 41 -10

12. Toulouse 38 30 11 5 14 46 52 -6

13. Montpellier 37 30 11 4 15 46 50 -4

14. Nantes 31 30 6 13 11 32 42 -10

15. Auxerre 29 30 7 8 15 27 51 -24

16. Brest 28 30 6 10 14 34 48 -14

17. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

18. Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26

19. Ajaccio 21 30 6 3 21 21 55 -34

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

