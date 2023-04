Casper Ruud conquista em Estoril seu primeiro título do ano

O tenista norueguês Casper Ruud, quinto do ranking mundial e primeiro cabeça-de-chave, conquistou seu primeiro torneio do ano ao vencer o sérvio Miomir Kecmanovic (40º) por 6-1 e 7-6 (7/7) na final do ATP de Estoril.

Sob um sol escaldante e temperaturas de verão (24ºC no início da partida), Kecmanovic venceu o primeiro game com seu saque, antes de Ruud emendar cinco games consecutivos e terminar ganhando o primeiro set em 35 minutos.

Na segunda parcial houve muito mais equilíbrio. Ruud teve de vencer no 'tie break', fechando um set que durou uma hora e quinze minutos.

Aos 24 anos, Ruud conquistou o décimo título ATP da carreira e o primeiro desta temporada. Ele não havia passado da segunda fase nas seis competições disputadas este ano antes deste torneio português.

No saibro, sua superfície preferida, Ruud está começando bem sua preparação para Roland Garros, onde foi vice-campeão no ano passado.

Graças a este título, subirá para o quarto lugar do ranking da ATP que será divulgado nesta segunda-feira, à frente do russo Daniil Medvedev.

Kecmanovic disputou, aos 23 anos, a quarta final da carreira no circuito ATP. Ele venceu apenas uma delas, a de Kitzbühel, na Áustria, em setembro de 2020, também no saibro.

