Baena, do Villarreal, diz ter levado um soco de Fede Valverde

O uruguaio Fede Valverde está no centro de uma polêmica por ter atingido, segundo a mídia, o jogador do Villarreal Álex Baena, que afirmou nas redes ter sido agredido sem dar o nome do meia da 'Celeste', no sábado após a vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Real Madrid.

"Muito triste com as agressões que sofri após o jogo e surpreso com o que estão falando sobre mim. É totalmente falso que eu tenha dito isso", escreveu Baena no Twitter na madrugada deste domingo.

Segundo a mídia espanhola, o jogador do Villarreal fez um comentário a Valverde sobre o filho e o uruguaio reagiu depois da partida com um soco em seu rosto.

Imagens da televisão mostram o jogador embarcando no ônibus do Villarreal com a região do olho esquerdo inchada.

Real Madrid e Villarreal não responderam ao pedido da AFP para comentar o incidente.

"Valverde, grosso e covarde", escreveu o delegado do Villarreal, Xisco Nadal, no Twitter, mensagem que acabou apagando mais tarde.

O árbitro Javier Alberola Rojas não incluiu nenhuma referência ao incidente em sua súmula do jogo.

