Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano (2-1) e encosta no Real Madrid no Espanhol

O Atlético de Madrid venceu por 2 a 1 um dérbi contra outro time da capital espanhola, o Rayo Vallecano, neste domingo pela 28ª rodada da LaLiga, onde consolidou sua terceira posição e ficou a apenas dois pontos do Real Madrid (2º).

O time 'merengue' foi derrotado no sábado em casa por 3 a 2 pelo Villarreal e o Atlético aproveitou para se aproximar na tabela, entrando na luta pelo vice-campeonato.

O argentino Nahuel Molina abriu o placar aos 22 minutos, com um chute cruzado na área após receber um passe de Álvaro Morata, em um contra-ataque.

O autor do gol comemorou exibindo a camisa do clube com o nome do argentino tricampeão mundial Ángel Correa, em demonstração de apoio pelo falecimento de sua mãe Marcela. Pela mesma razão, o jogo foi precedido por um minuto de silêncio.

Mario Hermoso aumentou em Vallecas ao marcar de cabeça na cobrança de escanteio aos 25 minutos.

Na segunda etapa, a missão se tornou impossível para o Rayo ao ficar com dez jogadores aos 63 minutos devido à expulsão do francês Florian Lejeune.

Aos 69 minutos, Morata poderia ter marcado o terceiro, mas no mano a mano contra o goleiro Stole Dimitrievski mandou para fora.

Apesar da inferioridade numérica, o Rayo diminuiu aos 85 minutos, com um gol de Fran García, dando emoção aos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao empate.

Foi a quinta vitória consecutiva no campeonato do Atlético, que vive um momento particularmente inspirador da temporada.

Já o Rayo (9º) perde força na corrida pelas vagas europeias depois de emendar o oitavo jogo consecutivo sem vencer.

Em outro dérbi regional, o Betis, agora sexto colocado, perdeu por 2 a 0 em casa para o Cádiz (14º).

Após esse revés, o Betis ficou seis pontos atrás do quarto colocado Real Sociedad, que venceu o Getafe por 2 a 0 no sábado.

O Betis havia começado a rodada na quinta posição e vai terminar em sexto, a dois pontos do Villarreal (5º), que no sábado foi a grande surpresa do fim de semana ao vencer o Real Madrid (2º) por 3 a 2 em pleno Santiago Bernabéu.

O jogo se complicou para o Betis aos 38 minutos, quando Sergio Canales foi expulso.

No segundo tempo, o Cádiz emendou os dois gols, primeiro com um pênalti convertido por Rubén Alcaraz (53') e depois com um gol de Chris Ramos (59').

O Betis ficou com nove um minuto depois após o cartão vermelho dado a Aitor Ruibal. O time não sofreu mais gols, mas ficou sem forças para buscar o empate.

Foi a segunda derrota consecutiva do Betis, depois de perder no último domingo fora de casa para o Atlético de Madrid.

Para o Cádiz, estes três pontos conquistados no Benito Villamarín permitem subir ao décimo quarto lugar e se afastar da zona de rebaixamento.

Na zona inferior da tabela, a principal notícia foi a derrota do Valencia para um adversário direto, o Almería, por 2 a 1. Com esse resultado a equipe andaluza, que começou a rodada em penúltimo, saiu da zona de rebaixamento (agora 16º) e quem entrou nela foi o próprio Valencia (18º), que está a dois pontos das posições de salvação.

Gonzalo Melero (49') e o sérvio Srdan Babic (58') marcaram para o Almería. Samu Castillejo (61) diminuiu, mas o Valencia não conseguiu evitar a derrota, que voltou a disparar todos os alarmes.

No primeiro jogo deste domingo, Valladolid (16º) e Mallorca (12º) empataram em 3 a 3. Os anfitriões viram sua vantagem de dois gols desaparecer nos últimos instantes, quando Mallorca empatou nos acréscimos (90+4') em um pênalti convertido pelo kosovar Vedat Muriqi.

A rodada se encerra na segunda-feira com o clássico catalão entre Barcelona (1º) e Girona (11º). O Barça pode aproveitar para dar um grande passo rumo ao título, depois que o Real Madrid, vice-líder com 12 pontos, perdeu no sábado, em casa, para o Villarreal.

--- Jogos da 28ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Celta Vigo 2 - 2

- Sábado:

Osasuna - Elche 2 - 1

Espanyol - Athletic Bilbao 1 - 2

Real Sociedad - Getafe 2 - 0

Real Madrid - Villarreal 2 - 3

- Domingo:

Valladolid - Mallorca 3 - 3

Betis - Cádiz 0 - 2

Almería - Valencia 2 - 1

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 1 - 2

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 28 18 5 5 59 24 35

3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 45 20 25

4. Real Sociedad 51 28 15 6 7 37 26 11

5. Villarreal 47 28 14 5 9 37 26 11

6. Betis 45 28 13 6 9 34 29 5

7. Athletic Bilbao 40 28 11 7 10 38 29 9

8. Osasuna 38 28 10 8 10 24 28 -4

9. Rayo Vallecano 37 28 9 10 9 33 33 0

10. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

11. Girona 34 27 9 7 11 42 42 0

12. Mallorca 34 28 9 7 12 25 30 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Cádiz 31 28 7 10 11 23 40 -17

15. Getafe 30 28 7 9 12 27 36 -9

16. Almería 30 28 8 6 14 34 48 -14

17. Valladolid 29 28 8 5 15 23 47 -24

18. Valencia 27 28 7 6 15 30 34 -4

19. Espanyol 27 28 6 9 13 34 46 -12

20. Elche 13 28 2 7 19 20 57 -37

