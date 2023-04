Roma vence Torino (1-0) e sobe ao 'pódio' da Serie A; vice-líder Lazio derrota Juve

A Roma aproveitou neste sábado os empates de sexta-feira de Milan e Inter de Milão, para ultrapassá-los na classificação e ficar em terceiro lugar, graças à vitória por 1 a 0 em sua visita ao Torino, em jogo da 29ª rodada da Serie A.

Um pênalti convertido pelo argentino Paulo Dybala aos oito minutos foi o suficiente para a Roma cumprir o objetivo e também ficar a dois pontos da vizinha Lazio (2ª), que recebe a Juventus (7º) no último jogo do dia no Estádio Olímpico da capital.

Os empates na sexta do Milan (agora 4º) em casa (0-0) com o Empoli e da Inter (agora 5ª) fora de casa (1-1) contra a Salernitana deram à Roma a chance de subir duas posições e entrar na 'zona da Champions'. E a equipe de José Mourinho não desperdiçou a oportunidade, e tem agora um ponto a mais que o Milan e está dois pontos à frente da Inter.

Para Dybala, seu gol contra o Torino (11º) foi o décimo primeiro nesta Serie A.

É a primeira vitória fora de casa da Roma em dois meses e meio. O Torino esteve perto de empatar em várias ocasiões, especialmente com uma cabeçada de Aleksey Miranchuk (49') e um chute de Pietro Pellegri (89') que foi para fora por pouco.

Ao contrário da Roma, a Atalanta (6ª) deu um passo atrás nas suas aspirações e está a três pontos do quinto colocado, a Inter. A equipe de Bérgamo perdeu por 2 a 0 em casa para o Bologna (8º), que venceu com gols de Nicola Sansone (49') e Riccardo Orsolini (86').

A Juventus (7ª) poderia ter se aproximado da Atalanta, mas ainda está quatro pontos atrás após a derrota por 2 a 1 para a Lazio.

O sérvio Sergej Milinkovic-Savic (38') e Mattia Zaccagni (53'), que também deu a assistência para o primeiro gol, marcaram para a Lazio. Pela 'Juve' o francês Adrien Rabiot havia empatado provisoriamente (42').

Esta derrota interrompe a subida da Juventus, que continua a ser prejudicada pela penalização de quinze pontos sofrida em janeiro devido a uma fraude contabilística.

O time 'bianconero' vai tentar voltar aos trilhos na quinta-feira, quando recebe o Sporting de Lisboa, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

Já a Lazio se consolida na segunda posição. Porém, a briga pelo título está bem difícil já que o líder Napoli, que venceu o Lecce por 2 a 1 na sexta-feira, tem 16 pontos de vantagem.

Nos demais jogos do dia, o destaque foi o decepcionante empate da Fiorentina (9ª) em 1 a 1 em casa contra a Spezia (17ª).

O Hellas Verona (18º) ainda está na zona de rebaixamento, mas quatro pontos atrás da Spezia, graças à vitória dramática por 2 a 1 sobre o Sassuolo (12º), com um gol do argentino Adolfo Gaich nos acréscimos (90+5').

Muito pior é a situação da tradicionalíssima Sampdoria, que continua na última posição depois de perder por 3 a 2 em casa para um adversário direto, a Cremonese (19º), que com esse resultado deixou a lanterna. O gol da vitória foi marcado nos descontos (90+5') por Leonardo Sernicola.

A Sampdoria está a 11 pontos da 'zona de salvação' e o rebaixamento à Serie B parece bem provável.

Em outro jogo deste sábado, Udinese (10º) e Monza (13º) empataram (2-2) num duelo entre equipes que estão no meio da tabela.

-- Jogos da 29ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Inter 1 - 1

Lecce - Napoli 1 - 2

Milan - Empoli 0 - 0

- Sábado:

Udinese - Monza 2 - 2

Fiorentina - Spezia 1 - 1

Sampdoria - Cremonese 2 - 3

Atalanta - Bologna 0 - 2

Torino - Roma 0 - 1

Hellas Verona - Sassuolo 2 - 1

Lazio - Juventus 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 74 29 24 2 3 66 21 45

2. Lazio 58 29 17 7 5 46 20 26

3. Roma 53 29 16 5 8 39 26 13

4. Milan 52 29 15 7 7 48 36 12

5. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 29 18 5 6 47 24 23

8. Bologna 43 29 12 7 10 38 36 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Udinese 39 29 9 12 8 39 36 3

11. Torino 38 29 10 8 11 30 35 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 37 43 -6

13. Monza 35 29 9 8 12 34 41 -7

14. Empoli 32 29 7 11 11 25 36 -11

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 29 6 9 14 25 35 -10

17. Spezia 26 29 5 11 13 25 45 -20

18. Hellas Verona 22 29 5 7 17 24 43 -19

19. Cremonese 16 29 2 10 17 26 54 -28

20. Sampdoria 15 29 3 6 20 18 50 -32

