Real Madrid perde em casa para o Villarreal (3-2) e fica ainda mais longe do título do Espanhol

A euforia provocada pelas últimas goleadas acabou para o Real Madrid (2º) que foi derrotado em casa por 3 a 2 pelo Villarreal liderado por Samuel Chukwueze, neste sábado pela 28ª rodada da LaLiga espanhola, onde a luta pelo título ficou muito complicada.

O líder Barcelona, com 12 pontos a mais do que o gigante da capital, tem uma grande chance de dar um passo decisivo no campeonato, na segunda-feira no Camp Nou contra o Girona (11º) em um clássico da Catalunha.

A derrota abala o Real Madrid pouco antes do início das quartas de final da Liga dos Campeões, em que enfrenta o Chelsea na quarta-feira.

O mau resultado em casa também dissipa a confiança conquistada com os dois últimos triunfos da equipe: a goleada por 6 a 0 sobre o Valladolid no último fim de semana no Campeonato Espanhol e, principalmente, a vitória por 4 a 0 sobre o Barcelona na quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, em que a equipe de Carlo Ancelotti garantiu a vaga na final.

Karim Benzema fez dois hat-tricks nesses jogos. Desta vez, ele passou em branco e sua equipe sentiu falta de sua inspiração.

No jogo deste sábado, o Real Madrid saiu na frente com um gol contra de Pau Torres, que colocou a bola na própria baliza ao tentar interceptar um passe perfeito de Marcos Asensio para Benzema.

O Villarreal empatou antes do intervalo, aos 39 minutos, quando o nigeriano Samu Chukwueze recebeu do argentino Giovanni Lo Celso, entrou na área, driblou Nacho Fernández e chutou para fazer 1 a 1.

No início do segundo tempo, o brasileiro Vinicius Jr (48') voltou a colocar os donos da casa na frente: recebeu de Dani Ceballos, entrou na área, se livrou de três marcadores e superou Pepe Reina no mano a mano.

José Luis Morales, após um rebote na área depois de uma primeira tentativa, empatou aos 71 minutos.

Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento de Chukwueze no momento do cruzamento, mas após a revisão do VAR o árbitro validou.

Chukwueze se confirmou como o herói da noite no Bernabéu ao marcar o gol da vitória de sua equipe com um chute de fora da área aos 80 minutos.

O VAR também foi protagonista aos 82, quando o árbitro Javier Alberola Rojas apitou pênalti, mas recuou após analisar as imagens.

Mais cedo os irmãos Iñaki e Nico Williams deram ao Athletic Bilbao (7º) uma vitória por 2 a 1 em sua visita ao Espanyol (18º).

A equipe basca se recupera assim das recentes decepções: o empate sem gols no último sábado, em casa, contra o Getafe e, sobretudo, a eliminação de terça-feira, diante do Osasuna, nas semifinais da Copa do Rei.

Nico Williams, de 20 anos, decidiu até desativar suas contas nas redes sociais após os insultos e ataques recebidos dos torcedores por seus erros, principalmente naquele jogo em Pamplona.

Seu irmão Iñaki abriu o caminho da vitória em Cornellà, aos 22 minutos, e o próprio Nico marcou o gol 'da paz' no segundo tempo (75'). Aos 90, Sergi Darder diminuiu para os 'periquitos', mas a reação parou aí.

Luis García não conseguiu ter uma estreia feliz como treinador do Espanyol, depois de substituir Diego Martínez no cargo.

Na classificação, o Espanyol continua na zona de rebaixamento, enquanto o Athletic se mantém em sétimo lugar e está provisoriamente a cinco pontos da zona de classificação para a Conference League, fechada atualmente pelo Betis (6º).

O time de Bilbao conseguiu ficar dois pontos à frente do Osasuna (8º), seu algoz na Copa do Rei, que no primeiro jogo deste sábado venceu por 2 a 1, de virada, o lanterna Elche, que continua afundando rumo à segunda divisão.

Os dois gols do Osasuna foram marcados pelo marroquino Ez Abde (71' e 84'). Tete Morente havia aberto o placar para os 'blanquiverdes' no fim do primeiro tempo (44').

Em outro jogo disputado neste sábado, a lógica prevaleceu em Anoeta com a vitória da Real Sociedad sobre o Getafe (14º) por 2 a 0, resultado que permite aos bascos se firmar na quarta posição da tabela, que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, com seis pontos de vantagem sobre o Betis (5º), que recebe o Cádiz (15º) neste domingo.

O capitão Mikel Oyarzabal (45+2'), que aos poucos vai recuperando a forma após ter superado uma grave lesão no joelho, e o japonês Takefusa Kubo (60') foram os autores dos gols da equipe 'txuri-urdin', muito superior ao Getafe, que luta para não ser rebaixado.

--- Jogos da 28ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Celta Vigo 2 - 2

- Sábado:

Osasuna - Elche 2 - 1

Espanyol - Athletic Bilbao 1 - 2

Real Sociedad - Getafe 2 - 0

Real Madrid - Villarreal 2 - 3

- Domingo:

(09h00) Valladolid - Mallorca

(11h15) Betis - Cádiz

(13h30) Almería - Valencia

(16h00) Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 28 18 5 5 59 24 35

3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 43 19 24

4. Real Sociedad 51 28 15 6 7 37 26 11

5. Villarreal 47 28 14 5 9 37 26 11

6. Betis 45 27 13 6 8 34 27 7

7. Athletic Bilbao 40 28 11 7 10 38 29 9

8. Osasuna 38 28 10 8 10 24 28 -4

9. Rayo Vallecano 37 27 9 10 8 32 31 1

10. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

11. Girona 34 27 9 7 11 42 42 0

12. Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Getafe 30 28 7 9 12 27 36 -9

15. Cádiz 28 27 6 10 11 21 40 -19

16. Valladolid 28 27 8 4 15 20 44 -24

17. Valencia 27 27 7 6 14 29 32 -3

18. Espanyol 27 28 6 9 13 34 46 -12

19. Almería 27 27 7 6 14 32 47 -15

20. Elche 13 28 2 7 19 20 57 -37

