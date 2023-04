PSG vence Nice (2-0) fora de casa com gols de Messi e Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain afastou a ameaça de crise com uma vitória tranquila, por 2 a 0, fora de casa sobre o Nice, com gols de Lionel Messi (26') e Sergio Ramos (76'), neste sábado, pela 30ª rodada do campeonato francês.

O gol do astro argentino foi uma justa recompensa pelo maior domínio e chances criadas pelo PSG no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi totalmente controlado pelo Nice, que teve várias oportunidades de chegar ao empate e acabou pagando pela falta de pontaria quando Ramos encaminhou a vitória com uma cabeçada após um escanteio cobrado por Messi.

Apesar da vitória, chamou atenção a fraca atuação de Kylian Mbappé, coroada nos acréscimos com um chute nas nuvens quando o goleiro do Nice sequer estava posicionado no gol (90+2').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O astro dos 'Bleus' fecha assim uma semana muito difícil, em que mostrou seu desacordo com o clube após a utilização de sua imagem numa campanha para atrair sócio-torcedores para a próxima temporada.

A vitória em Nice, porém, alivia, por enquanto, o clima pesado que sempre ronda no ambicioso clube parisiense, já que uma terceira derrota consecutiva poderia ter desencadeado uma crise de proporções impensáveis.

Outro ponto positivo da partida ficou por conta do brasileiro Marquinhos que chegou aos 400 jogos com a camisa do PSG.

Com esta vitória tranquila, o líder da Ligue 1 chega aos 69 pontos e mantém uma vantagem de seis pontos sobre o Lens, que derrotou o Strasbourg por 2 a 1 na sexta-feira.

O Olympique de Marselha, que fecha a rodada visitando o Lorient (10º) no domingo, pode igualar o Lens em pontos se vencer a partida.

No outro jogo, que foi antecipado para este sábado, o Lille perdeu por 1 a 0 em sua visita ao lanterna Angers e perdeu assim boa parte das chances de lutar por uma posição no G3, que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. O time está agora a 8 pontos do Marselha, que pode aumentar essa distância para 11 neste domingo.

-- Jogos da 30ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Strasbourg 2 - 1

- Sábado:

Angers - Lille 1 - 0

Nice - PSG 0 - 2

- Domingo:

(08h00) Lyon - Rennes

(10h00) Ajaccio - Auxerre

Montpellier - Toulouse

Reims - Brest

Troyes - Clermont-Ferrand FC

(12h05) Nantes - Monaco

(15h45) Lorient - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 69 30 22 3 5 70 29 41

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 57 29 17 6 6 61 40 21

5. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

6. Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17

7. Reims 46 29 11 13 5 39 28 11

8. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

9. Lyon 44 29 12 8 9 44 32 12

10. Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Clermont-Ferrand FC 37 29 10 7 12 29 41 -12

13. Toulouse 35 29 10 5 14 44 51 -7

14. Nantes 30 29 6 12 11 30 40 -10

15. Brest 27 29 6 9 14 33 47 -14

16. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

17. Auxerre 26 29 6 8 15 24 51 -27

18. Troyes 21 29 4 9 16 38 62 -24

19. Ajaccio 21 29 6 3 20 21 52 -31

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

./bds/mcd/dr/aam

Tags