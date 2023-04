PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CHINA TAIWAN: China inicia três dias de exercícios militares com 'cerco' a Taiwan

EUA ABORTO: Juiz conservador suspende uso de pílula abortiva mifepristona nos EUA

=== CHINA TAIWAN: ===

PEQUIM:

China inicia três dias de exercícios militares com 'cerco' a Taiwan

A China iniciou neste sábado (8) três dias de exercícios militares ao redor de Taiwan, que incluem o treinamento de um "cerco total" à ilha de governo autônomo, depois da reunião da presidente da ilha com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos.

TAIPÉ:

Sete décadas de tensão entre China e Taiwan

As relações entre a China e Taiwan, difíceis desde a sua separação de fato em 1949, são fonte de tensões recorrentes na região.

=== EUA ABORTO ===

WASHINGTON:

Juiz conservador suspende uso de pílula abortiva nos EUA

Um juiz federal conservador concedeu na sexta-feira (7) outra vitória contundente aos opositores do direito ao aborto nos Estados Unidos ao suspender a autorização para comercializar a pílula abortiva mifepristona, aprovada há mais de duas décadas e utilizada a cada ano por centenas de milhares de pessoas.

WASHINGTON:

Pílula abortiva no centro de uma crescente batalha judicial nos EUA

Juízes federais no Texas e em Washington emitiram sentenças opostas, na sexta-feira (7), que intensificaram a batalha legal a respeito do aborto e sobre um medicamento de uso comum para interromper a gravidez.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

PARIS:

A ofensiva de inverno da Rússia na Ucrânia, outra decepção para Moscou

A ofensiva de inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) do exército da Rússia foi anunciada com grande pompa e provocou temor na Ucrânia, mas as tropas de Moscou só conseguiram avançar algumas dezenas de quilômetros e enfrentam uma guerra de desgaste.

MOSCOU:

Centenas de pessoas comparecem ao funeral de blogueiro morto em atentado na Rússia

Centenas de pessoas, incluindo o fundador do grupo paramilitar russo Wagner, compareceram neste sábado (8) ao funeral de um famoso blogueiro militar que apoiava a ofensiva na Ucrânia e morreu em um atentado na semana passada.

BRUXELAS:

Coelhinhos de Páscoa cheios de MDMA são apreendidos na Bélgica

Os coelhinhos belgas serão um presente de Páscoa para as crianças de todo o mundo neste fim de semana, mas nem todos foram feitos com o famoso chocolate, pelo qual o país é conhecido.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israel reforça presença das forças de segurança nas ruas após dois atentados

Israel se prepara neste sábado (8) para mobilizar policiais reservistas e reforçar a presença de militares nas ruas após a morte de três pessoas em dois atentados executados na sexta-feira, em um momento de escalada da tensão no Oriente Médio.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Reforma ampliará capacidade financeira do BM, afirma secretária americana do Tesouro

A reforma do Banco Mundial (BM) deve permitir à instituição emprestar 50 bilhões de dólares a mais durante a próxima década aos países em necessidade, afirmou em uma entrevista à AFP a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A perigosa moda de tomar antialérgicos para aumentar os glúteos

Mulheres que se consideram "muito magras" se gabam nas redes sociais dos benefícios de um anti-histamínico, que usam para ganhar peso e aumentar o tamanho dos glúteos, ignorando os riscos para a saúde de ingerir o medicamento.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

