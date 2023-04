Newcastle se mantém no 'pódio' da Premier League, United vence mas perde Rashford por lesão

Newcastle (3º) e Manchester United (4º) mantiveram a luta pelo pódio da Premier League e terminaram os jogos deste sábado da 30ª rodada com vitórias, na qual os 'Red Devils' tiveram uma notícia triste: a perda por lesão do atacante Marcus Rashford.

Os 'Magpies' suaram para vencer após sofrerem um gol de pênalti de Ivan Toney pouco antes do intervalo (45+1'), mas no segundo tempo viraram o placar com um gol contra do goleiro espanhol David Raya (54') e o do triunfo foi marcado pelo atacante sueco Alexander Isak (61'). Com isso recuperaram o terceiro lugar graças ao seu melhor saldo de gols (+27 contra +7 do United).

O Manchester United abriu a rodada vencendo o Everton (16º) por 2 a 0 com gols do escocês Scott McTominay (36') e do francês Anthony Martial (71'), para chegar aos 56 pontos e superar provisoriamente o Newcastle, que visitaria o Brentford (9º) em seguida.

Um dia agridoce foi vivido em Old Trafford: houve uma satisfação local pela vitória sobre o Brentford, mas preocupação com a lesão de Rashford, seu melhor jogador nesta temporada, pouco antes de receber o Sevilla, na próxima quinta-feira, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

Na reta final, a torcida de Old Trafford aplaudiu de pé o dinamarquês Christian Eriksen, que voltou de uma lesão, entrando no lugar de Rashford, que saiu mancando.

Autor de 28 gols contando todas as competições, esta contusão, sobre a qual não foram divulgados detalhes até o momento, freia Rashford em uma parte crucial de sua melhor temporada.

"Temos que esperar. Ele não parece bem", disse o técnico Erik Ten Hag.

"É devido ao calendário. Não pode ser que você jogue três jogos em seis dias e temos que proteger os jogadores. Todo mundo quer ver os melhores jogadores em campo. Todo mundo quer ver um futebol divertido e você precisa dos seus melhores jogadores", acrescentou.

Também neste sábado o Tottenham (5º) venceu o Brighton (7º) por 2 a 1 e segue na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, se mantendo a três pontos de Newcastle e do United, embora com um jogo a mais.

Frank Lampard estreou no comando do Chelsea (11º) e não foi da melhor maneira. Seu time perdeu por 1 a 0 na visita ao Wolverhampton (12º) que com esta vitória dá mais um passo rumo à permanência.

O português Matheus Nunes (31') foi desta vez o responsável pela décima primeira derrota do Chelsea nesta temporada.

Em outros duelos da parte inferior da tabela, Bournemouth (15º) e West Ham (13º) se afastaram provisoriamente da zona de perigo ao vencerem Leicester (19º) e Fulham (10º), enquanto o Nottingham Forest de Keylor Navas perdeu por 2 a 0 em sua visita ao Aston Villa (6º) e se mantém na zona de rebaixamento (17º).

A jornada deste sábado termina com a partida entre o lanterna Southampton e o Manchester City (2º), que precisa da vitória para pressionar o líder Arsenal, que joga contra o Liverpool no domingo.

--- Jogos da 30ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Everton 2 - 0

Tottenham - Brighton 2 - 1

Brentford - Newcastle 1 - 2

Leicester - AFC Bournemouth 0 - 1

Aston Villa - Nottingham 2 - 0

Wolverhampton - Chelsea 1 - 0

Fulham - West Ham 0 - 1

Southampton - Manchester City

- Domingo:

(10h00) Leeds - Crystal Palace

(12h30) Liverpool - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Newcastle 56 29 15 11 3 48 21 27

4. Manchester United 56 29 17 5 7 44 37 7

5. Tottenham 53 30 16 5 9 55 42 13

6. Aston Villa 47 30 14 5 11 41 40 1

7. Brighton 46 28 13 7 8 52 36 16

8. Liverpool 43 28 12 7 9 48 33 15

9. Brentford 43 30 10 13 7 47 40 7

10. Fulham 39 29 11 6 12 39 40 -1

11. Chelsea 39 30 10 9 11 29 31 -2

12. Wolverhampton 31 30 8 7 15 24 42 -18

13. West Ham 30 29 8 6 15 27 39 -12

14. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

15. AFC Bournemouth 30 30 8 6 16 28 57 -29

16. Leeds 29 29 7 8 14 38 49 -11

17. Everton 27 30 6 9 15 23 43 -20

18. Nottingham 27 30 6 9 15 24 54 -30

19. Leicester 25 30 7 4 19 40 52 -12

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

