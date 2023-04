Menos bilionários brasileiros no ranking da "Forbes"

Avaliação anual coloca em primeiro lugar a viúva e os herdeiros do Banco Safra, à frente dos controladores da cervejaria Anheuser-Busch InBev. Super-ricos do Brasil acumulam US$ 160,4 bilhões.O ranking de 2023 da revista Forbes, que relaciona 2.640 bilionários em todo o mundo, inclui 51 brasileiros. Somente uma das grandes fortunas do país aparece entre as 100 maiores. No topo do ranking mundial, o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, perdeu a primeira posição para o francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo do conglomerado de produtos de luxo LVMH, que inclui a marca Louis Vuitton. Segundo a Forbes, Arnault possui fortuna de 211 bilhões de dólares (R$ 1,17 trilhão). Em 2022, estava em terceiro lugar na relação anual de bilionários, atrás de Musk e do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Musk acumula 180 bilhões de dólares, à frente de Bezos, com patrimônio líquido de 114 bilhões. Ambos foram superados por Arnault em dezembro de 2022. A mulher mais bem colocada no ranking também é uma francesa: a herdeira da empresa de cosméticos L'Oréal Françoise Bettencourt Meyers, que ocupa a 11ª posição, com 80,5 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são o país com o maior número de bilionários, com 735 de seus cidadãos listados. A China, incluindo Hong Kong e Macau, tem o segundo lugar, com 562 bilionários, seguida pela Índia, com 169. Número de brasileiros diminui Em 2022, o Brasil tinha 62 nomes no ranking da Forbes, número caiu para 51. A revista explica que uma mudança na metodologia da avaliação da Forbes americana, que unificou as fortunas dos bilionários e seus herdeiros, colocou Vicky Safra e seus filhos, os herdeiros do banqueiro Joseph Safra, em primeiro lugar no Brasil (100º no ranking global). O patrimônio líquido da família é de R$ 84,3 bilhões, segundo a Forbes. Jacob Safra, de 46 anos, administra o banco suíço J. Safra Sarasin, Safra National Bank de Nova York e os imóveis da família nos Estados Unidos. David Safra, 37 anos, é o responsável pelo Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias do Grupo J. Safra no país. Outro herdeiro, Alberto Safra, de 42 anos, deixou a diretoria do Banco Safra em 2019. Em segundo lugar entre os brasileiros estão Jorge Paulo Lemann e sua família, com patrimônio de R$ 80,3 bilhões (108º no ranking global). Ele é o controlador da maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev, e também tem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Sua empresa de private equity, a 3G Capital e a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, controlam a multinacional de amilentos Heinz. Na terceira posição está o parceiro de Lemann, Marcel Herrmann Telles, com R$ 53,8 bilhões (165º no ranking global). Ele também é um dos controladores da Anheuser-Busch InBev, com participação minoritária. Os outros dois controladores são Lemann e Carlos Alberto Sicupira, que aparece na 5ª posição entre os brasileiros (232º no ranking global), com R$ 43,69 bilhões). Sicupira também possui participação na Restaurant Brands International, na Tim Hortons, e na Heinz. Bilionários brasileiros somam US$ 160,4 bilhões Em quarto lugar aparece Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e ex-parceiro de Mark Zuckerberg, com patrimônio líquido de R$ 51,82 bilhões (171º no ranking global). Ele atua no segmento de capital de risco, mas obtém a maior parte de sua fortuna de sua pequena participação na empresa Meta, controladora do Facebook. Entre os outros bilionários brasileiros relacionados estão o proprietário das lojas Havan, Luciano Hang (12º no Brasil, 905º no ranking global), e os irmãos Joesley e Wesley Batista (15º - 1.164º) controladores da processadora de carnes JBL. O fundador do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, está na 17ª posição (1.272ª global), à frente dos irmãos Marinho, herdeiros do maior grupo de mídia no Brasil, o Globo. Os irmãos João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu Marinho estão na 20ª posição entre os brasileiros, ocupando o 1674º lugar no ranking mundial. Em 2023, três brasileiros entraram no ranking global: Itamar Locks, Blairo Maggi e Hugo Ribeiro. Os três estão ligados à holding do agronegócio Amaggi. Itamar Locks e família e Blairo Maggi estão na 25ª posição entre os brasileiros (2.133ª global), à frente de Hugo Ribeiro e família (2.259ª). No total, a fortuna dos bilionários brasileiros atingiu 160,4 bilhões de dólares (R$ 814,8 bilhões). A Forbes usou os preços das ações em 10 de março de 2023 para calcular os patrimônios líquidos, utilizando a cotação a cotação de R$ 5,08 para a conversão de dólares para reais. rc (ots)