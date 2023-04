Manchester United vence Everton (2-0) e sobe provisoriamente ao 'pódio' da Premier League

O Manchester United subiu provisoriamente ao 'pódio' da Premier League ao vencer, neste sábado, o Everton (16º) por 2 a 0, na abertura da 30ª rodada, num jogo em que o atacante dos 'Red Devils' Marcus Rashford, se lesionou.

Com 56 pontos, o United recupera o terceiro lugar, que voltará a ser do Newcastle (4º) caso vença o Brentford (9º) ainda neste sábado.

O Everton é o 16º com 27 pontos, fora da zona de rebaixamento apenas graças ao saldo de gols com o Bournemouth (18º), primeiro time que cairia se o campeonato terminasse agora.

Depois de vencer o Brentford na quarta-feira em jogo adiado (1 a 0), o United emendou um segundo triunfo antes de disputar a partida de ida das quartas de final da Liga Europa na quinta-feira, em Old Trafford, contra o Sevilla.

Depois de várias chances, incluindo um lance em que Rashford perdeu cara a cara com o goleiro Jordan Pickford (28'), o meia escocês Scott McTominay (36') encontrou o gol.

Deixando claro seu domínio, o United foi para o intervalo com 21 chutes a gol, sendo que seis na direção do gol.

O Everton melhorou no segundo tempo, mas os donos da casa fecharam a vitória com uma bola perdida por Seamus Coleman. Rashford deu uma assistência para o francês Anthony Martial, que havia entrado no segundo tempo, para fazer 2 a 0 (70').

Na reta final, a torcida de Old Trafford aplaudiu de pé Christian Eriksen, que voltou de uma lesão, e Rashford saiu mancando.

Autor de 28 gols contando todas as competições, esta contusão, sobre a qual não foram divulgados detalhes até o momento, freia o atacante na parte crucial de sua melhor temporada.

"Temos que esperar. Ele não parece bem", disse o técnico Erik Ten Hag.

"É devido ao calendário. Não pode ser que você jogue três jogos em seis dias e temos que proteger os jogadores. Todo mundo quer ver os melhores jogadores em campo. Todo mundo quer ver um futebol divertido e você precisa dos seus melhores jogadores", acrescentou.

--- Jogos da 30ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Everton 2 - 0

Tottenham - Brighton

Brentford - Newcastle

Leicester - AFC Bournemouth

Aston Villa - Nottingham

Wolverhampton - Chelsea

Fulham - West Ham

(13h30) Southampton - Manchester City

- Domingo:

(10h00) Leeds - Crystal Palace

(12h30) Liverpool - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Manchester United 56 29 17 5 7 44 37 7

4. Newcastle 53 28 14 11 3 46 20 26

5. Tottenham 50 29 15 5 9 53 41 12

6. Brighton 46 27 13 7 7 51 34 17

7. Aston Villa 44 29 13 5 11 39 40 -1

8. Liverpool 43 28 12 7 9 48 33 15

9. Brentford 43 29 10 13 6 46 38 8

10. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

11. Chelsea 39 29 10 9 10 29 30 -1

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Leeds 29 29 7 8 14 38 49 -11

14. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

15. West Ham 27 28 7 6 15 26 39 -13

16. Everton 27 30 6 9 15 23 43 -20

17. Nottingham 27 29 6 9 14 24 52 -28

18. AFC Bournemouth 27 29 7 6 16 27 57 -30

19. Leicester 25 29 7 4 18 40 51 -11

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

