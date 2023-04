Manchester City goleia Southampton (4-1) e coloca pressão sobre o líder Arsenal

O Manchester City (2º) goleou por 4 a 1 em sua visita ao lanterna Southampton, ficando a apenas 5 pontos do líder Arsenal, que no domingo tem um jogo difícil fora de casa contra o Liverpool (8º), pela 30ª rodada da Premier League.

Os gols do City foram marcados pelo astro norueguês Erling Haaland (45' e 68'), que com a dobradinha neste sábado chega agora aos 30 gols nesta temporada no campeonato inglês, Jack Grealish (58') e o argentino Julián Álvarez (75'), que converteu um pênalti pouco depois de entrar em campo para substituir o camisa 9 nórdico.

O gol de honra dos lanternas do campeonato inglês foi marcado pelo jovem francês Sékou Mara (72').

A partida disputada no St. Mary's Stadium foi equilibrada apenas no primeiro tempo, em que os erros do City fizeram os 'Saints' acreditarem na possibilidade de somar um ponto.

Mas tudo acabou quando Haaland desviou de cabeça para a rede um cruzamento de Kevin de Bruyne abrindo o placar pouco antes do intervalo (45').

O City fechou a goleada no segundo tempo com um gol de Grealish, com assistência novamente de De Bruyne (58') e uma espetacular meia-bicicleta de Haaland após um cruzamento de Grealish (68).

O gol de Mara (72') poderia ter dado algum suspense à reta final, mas os visitantes rapidamente ampliaram com o pênalti convertido por Álvarez, após uma falta sofrida por De Bruyne (75').

Com este resultado, a equipe comandada por Guardiola soma 67 pontos, contra 72 do Arsenal, que ao final da 30ª rodada terá disputado um jogo a mais que seu concorrente.

Na luta pelo pódio, Newcastle (3º) e Manchester United (4º) venceram neste sábado mas os 'Red Devils' perderam o atacante Marcus Rashford por lesão.

Os 'Magpies' suaram para vencer após sofrerem um gol de pênalti de Ivan Toney pouco antes do intervalo (45+1'), mas no segundo tempo viraram com um gol contra do goleiro espanhol David Raya (54') e o do triunfo foi marcado pelo atacante sueco Alexander Isak (61'). Com isso recuperaram o terceiro lugar graças ao seu melhor saldo de gols (+27 contra +7 do United).

O Manchester United abriu a rodada vencendo o Everton (16º) por 2 a 0 com gols do escocês Scott McTominay (36') e do francês Anthony Martial (71').

Mas o dia foi agridoce em Old Trafford: houve uma satisfação pela vitória sobre o Brentford, mas preocupação com a lesão de Rashford, seu melhor jogador nesta temporada, pouco antes de receber o Sevilla, na próxima quinta-feira, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

Na reta final, a torcida de Old Trafford aplaudiu de pé o dinamarquês Christian Eriksen, que voltou de uma lesão, entrando no lugar de Rashford, que saiu mancando.

Autor de 28 gols contando todas as competições, Rashford é freado com esta contusão em um momento crucial de sua melhor temporada.

"Temos que esperar. Ele não parece bem", disse o técnico Erik Ten Hag.

"É devido ao calendário. Não é possível jogar três jogos em seis dias. Temos que proteger os jogadores. Todo mundo quer ver os melhores jogadores em campo. Todo mundo quer ver um futebol divertido e você precisa dos seus melhores jogadores", acrescentou.

Também neste sábado o Tottenham (5º) venceu o Brighton (7º) por 2 a 1 e segue na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, se mantendo a três pontos de Newcastle e United, embora com um jogo a mais.

O astro sul-coreano Son Heung-min abriu o placar aos 10 minutos e se tornou o primeiro asiático a marcar 100 vezes na Premier League. Ele dedicou seu gol histórico a seu falecido avô. Harry Kane marcou o da vitória na reta final (79') depois do gol de empate de Lewis Dunk (34').

Já Frank Lampard estreou no comando do Chelsea (11º) e não foi da melhor maneira. Seu time perdeu por 1 a 0 na visita ao Wolverhampton (12º) que com esta vitória dá mais um passo rumo à permanência.

O português Matheus Nunes (31') foi desta vez o responsável pela 11ª derrota do Chelsea nesta temporada.

Em outros duelos da parte inferior da tabela, Bournemouth (15º) e West Ham (13º) se afastaram provisoriamente da zona de perigo ao vencerem Leicester (19º) e Fulham (10º), enquanto o Nottingham Forest perdeu por 2 a 0 em sua visita ao Aston Villa (6º) e se mantém na zona de rebaixamento (17º).

--- Jogos da 30ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Everton 2 - 0

Tottenham - Brighton 2 - 1

Brentford - Newcastle 1 - 2

Leicester - AFC Bournemouth 0 - 1

Aston Villa - Nottingham 2 - 0

Wolverhampton - Chelsea 1 - 0

Fulham - West Ham 0 - 1

Southampton - Manchester City 1 - 4

- Domingo:

(10h00) Leeds - Crystal Palace

(12h30) Liverpool - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 67 29 21 4 4 75 27 48

3. Newcastle 56 29 15 11 3 48 21 27

4. Manchester United 56 29 17 5 7 44 37 7

5. Tottenham 53 30 16 5 9 55 42 13

6. Aston Villa 47 30 14 5 11 41 40 1

7. Brighton 46 28 13 7 8 52 36 16

8. Liverpool 43 28 12 7 9 48 33 15

9. Brentford 43 30 10 13 7 47 40 7

10. Fulham 39 29 11 6 12 39 40 -1

11. Chelsea 39 30 10 9 11 29 31 -2

12. Wolverhampton 31 30 8 7 15 24 42 -18

13. West Ham 30 29 8 6 15 27 39 -12

14. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

15. AFC Bournemouth 30 30 8 6 16 28 57 -29

16. Leeds 29 29 7 8 14 38 49 -11

17. Everton 27 30 6 9 15 23 43 -20

18. Nottingham 27 30 6 9 15 24 54 -30

19. Leicester 25 30 7 4 19 40 52 -12

./bds/hap/pm/aam

Tags