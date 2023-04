Foguetes são disparados da Síria em direção a Israel (Exército israelense)

Três foguetes foram disparados neste sábado (8) da Síria em direção a Israel, afirmou o Exército israelense, depois de disparos similares terem sido efetuados nos últimos dias a partir do Líbano, em uma espiral de violência no Oriente Médio.

Um dos foguetes "caiu em um terreno baldio ao sul das Colinas de Golã", um território anexado por Israel, indicou o comunicado militar, sem dar mais detalhes. As Forças Armadas indicaram pouco antes que sirenes de alerta soaram nessa região.

Israel ocupou e anexou em 1967 uma parte das Colinas de Golã, uma região estratégica e fronteiriça com o Líbano e a Síria.

O Estado hebreu intensificou recentemente seus bombardeios contra a Síria, especialmente contra grupos pró-Irã, um arqui-inimigo de Israel.

Os lançamentos deste sábado aconteceram dois dias depois do lançamento de 30 foguetes a partir do Líbano, atribuídos a organizações palestinas, que representou a maior escalada na fronteira israelense-libanesa desde 2006.

O Exército israelense respondeu a estes mísseis com bombardeios no enclave palestino de Gaza e no sul do Líbano.

Esta escalada de violência acontece em uma semana de grande comoção no mundo árabe devido à invasão das forças de Israel à mesquita Al Aqsa de Jerusalém, terceiro lugar sagrado do islã, em plenas celebrações do Ramadã muçulmano.

