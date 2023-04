China anuncia manobras militares em torno de Taiwan

A China lançou neste sábado (08) três dias de exercícios militares em torno de Taiwan, que representam "uma advertência severa às forças separatistas" da ilha autogovernada, anunciou o porta-voz militar Shi Yi.

As manobras acontecem em um contexto de tensão com a ilha do Pacífico, após uma reunião da presidente Tsai Ing-wen com a segunda principal autoridade americana.

O Exército de Libertação Popular da China "irá organizar, de 8 a 10 de abril, um exercício de preparação para o combate com o Estreito de Taiwan, nas partes norte e sul da ilha e no espaço aéreo a leste da ilha", informou a instituição militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério da Defesa de Taiwan informou que detectou 13 aeronaves e três embarcações militares chinesas em torno da ilha por volta das 6h locais, e que quatro dos aparelhos haviam entrado na zona de identificação de sua defesa aérea. Segundo a pasta, os exercícios militares anunciados pela China ameaçam "a estabilidade e segurança" da região.

O ministério acusou a China de usar a visita da presidente Tsai Ing-wen aos Estados Unidos "como desculpa para realizar exercícios militares que minam gravemente a paz, a estabilidade e a segurança na região".

mjw-sbr/phs/dbh/llu;lb

Tags