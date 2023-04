Uefa cria "conselho do futebol" com Zidane, Mourinho e Ancelotti, entre outros

A Uefa decidiu criar um "conselho de sábios do futebol" que reunirá 20 grandes nomes, entre os quais Zinedine Zidane, José Mourinho e Carlo Ancelotti, encarregados de formular propostas sobre a evolução do futebol, informou nesta sexta-feira a confederação europeia.

Batizada de 'Uefa football board', esta estrutura foi aprovada na terça-feira, em Lisboa, pela comissão executiva da instituição. Terá seu primeiro encontro no dia 24 de abril em Nyon, por ocasião da final da Youth League (a Champions juvenil).

O grupo terá de analisar as evoluções de ordem regulamentar e sobre a organização do futebol, contribuindo com ideias que possam se transformar em "projetos de lei".

Será comandado pelo ex-meia croata Zvonimir Boban, director do futebol profissional da Uefa, tendo como adjunto o italiano Roberto Rosetti, responsável pela arbitragem da entidade.

Além de Boban, Zidane, Mourinho e Ancelotti, a estrutura contará com outros nomes de destaque como o holandês Ronald Koeman, o dinamarquês Michael Laudrup, o tcheco Petr Cech, os alemães Jürgen Klinsmann, Rudi Völler e Philipp Lahm, o português Luis Figo, os italianos Paolo Maldini e Fabio Capello e o inglês Gareth Southgate.

