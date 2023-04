Rublo atinge seu nível mais baixo em um ano

A moeda russa caiu, nesta sexta-feira (7), até seu ponto mais baixo em um ano, a 82,4 rublos por dólar e 90 por euro, devido, em parte, a uma queda nas receitas cambiais de Moscou pelas sanções.

A Rússia enfrenta há um ano as sanções impostas por países ocidentais em resposta à sua ofensiva na Ucrânia.

Depois de despencar na esteira do início da ofensiva, o rublo conseguiu se recuperar consideravelmente durante o verão e o outono, impulsionado pelo aumento dos preços dos hidrocarbonetos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Passado um ano de sanções, porém, com a Europa se afastando do gás russo e com a imposição de um teto para o preço do petróleo de Moscou, as perspectivas para a economia do país são mais sombrias.

O próprio presidente Vladimir Putin admitiu, neste sentido, que haverá um impacto "negativo" no "médio prazo" na economia do país, por causa das sanções.

Já o ministro das Finanças, Anton Siluanov, buscou um discurso de tom mais tranquilizador, explicando que o rublo evolui de acordo com o mercado. Disse ainda que espera ver sua valorização, uma vez que os preços dos hidrocarbonetos russos estão em alta.

"É o sinal de que mais moedas vão entrar no país. Isso vai levar a uma tendência de valorização do rublo", antecipou em declaração esta semana.

bur/sr/mab/avl/tt

Tags