Porto vence em sua visita ao líder Benfica (2-1) e dá mais emoção ao campeonato português

O Porto venceu por 2 a 1 em sua visita ao Benfica, nesta sexta-feira, no clássico da 27ª rodada do campeonato português.

Graças a esta vitória, o Porto (2º) reduziu para sete pontos a distância em relação ao Benfica (1º), que sofreu sua segunda derrota neste campeonato.

O Benfica saiu na frente aos 10 minutos, com um gol contra de Diogo Costa, mas o Porto virou o jogo com gols do colombiano Mateus Uribe (45') e do iraniano Mehdi Taremi (54').

Foi o décimo quarto gol de Taremi nesta temporada no campeonato português.

O Benfica terá de se recuperar deste revés antes do próximo desafio, na terça-feira novamente em casa contra a Inter de Milão, em jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato português (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Santa Clara - FC Vizela 0 - 1

Benfica - Oporto 1 - 2

Boavista - Vitoria de Guimarães 2 - 1

- Sábado:

(11h30) Arouca - Marítimo

(14h00) Portimonense - Rio Ave

Paços de Ferreira - FC Famalicão

(16h30) Sporting de Braga - Estoril

- Domingo:

(14h00 GMT-3) Casa Pia - Sporting de Lisboa

- Segunda-feira:

(16h15) Gil Vicente - Chaves

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Benfica 71 27 23 2 2 68 16 52

2. Oporto 64 27 20 4 3 58 18 40

3. Sporting de Braga 59 26 19 2 5 56 23 33

4. Sporting de Lisboa 54 26 17 3 6 52 23 29

5. Arouca 41 26 11 8 7 30 32 -2

6. Vitoria de Guimarães 41 27 12 5 10 26 31 -5

7. FC Vizela 38 27 11 5 11 31 28 3

8. Casa Pia 38 26 11 5 10 23 27 -4

9. Rio Ave 33 26 9 6 11 25 29 -4

10. FC Famalicão 33 26 10 3 13 25 33 -8

11. Boavista 33 27 9 6 12 32 45 -13

12. Chaves 32 26 8 8 10 27 33 -6

13. Gil Vicente 30 26 8 6 12 26 32 -6

14. Portimonense 26 26 8 2 16 18 33 -15

15. Estoril 25 26 7 4 15 22 39 -17

16. Marítimo 19 26 5 4 17 21 49 -28

17. Paços de Ferreira 17 26 4 5 17 19 43 -24

18. Santa Clara 15 27 3 6 18 17 42 -25

