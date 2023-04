PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO PALESTINOS: Duas israelenses morrem em ataque na Cisjordânia após bombardeios contra contra Gaza e Líbano

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Russia ameaça suspender acordo de exportação de cereais ucranianos

=== ISRAEL LÍBANO PALESTINOS ===

JERUSALÉM:

Duas mortes em ataque na Cisjordânia após bombardeios de Israel contra Gaza e Líbano

Duas irmãs israelenses morreram nesta sexta-feira (7) em um ataque a tiros na Cisjordânia ocupada, algumas horas após os bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza e o sul do Líbano, em plena escalada da violência na região.

FOTOS, VIDEO

FOTOS, VIDEO

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

ANCARA:

Rússia ameaça suspender acordo de exportação de cereais ucran

O chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, ameaçou nesta sexta-feira (7) em Ancara suspender o acordo de exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, caso prossigam os obstáculos à venda de produtos agrícolas russos.

FOTOS, VIDEO

FOTOS, VIDEO

PEQUIM:

Macron e Xi pedem 'retorno à paz' na Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, comprometeu-se, nesta sexta-feira (7), a "apoiar qualquer esforço a favor de um retorno à paz na Ucrânia", em uma declaração conjunta com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que concluiu hoje sua viagem oficial ao gigante asiático.



=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- ÁSIA

TAIPÉ:

China envia navios e aeronaves aos arredores de Taiwan pelo segundo dia consecutivo

A China enviou nesta sexta-feira (7), pelo segundo dia consecutivo, navios e aeronaves militares às proximidades de Taiwan, informaram as autoridades da ilha, depois que a presidente da ilha provocou a indignação de Pequim após uma reunião com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos.



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Aumentam as zoonoses, doenças transmitidas por animais

Varíola do macaco, SARS, SROM, ebola, gripe aviária, zika, HIV e, possivelmente, covid-19. As zoonoses, doenças transmitidas ao homem pelos animais, multiplicaram-se nos últimos anos, fazendo temer o surgimento de novas pandemias.



WASHINGTON:

Lançado instrumento espacial para medir poluição na América do Norte

Um satélite decolou da Flórida, na madrugada desta sexta-feira (7), dotado de um novo instrumento da Nasa, a Agência Espacial Americana, que permitirá medir hora a hora, bairro por bairro, a poluição do ar na América do Norte.



PARIS:

Exposição com sarcófago de Ramsés II em Paris

O sarcófago do faraó Ramsés II deixou o Egito pela primeira vez, na quinta-feira, para uma grande exposição em Paris que é inaugurada nesta sexta-feira (7) e vai até 6 de setembro, com ingressos a 24 euros (US$ 26).



=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

