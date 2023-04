Lens vence Strasbourg (2-1) e fica a 3 pontos do líder PSG no Francês

O Lens (2º) se permite sonhar depois de vencer nesta sexta-feira, em jogo que abriu a 30ª rodada do campeonato francês, o Strasbourg, por 2 a 1, e ficar provisoriamente a três pontos do primeiro colocado, o todo poderoso Paris Saint-Germain.

O líder, que vem de duas derrotas consecutivas, visita o Nice (8º) neste sábado, com a missão de vencer para voltar a abrir seis pontos de vantagem.

Tudo isso também com a perspectiva de um emocionante PSG-Lens na rodada seguinte, duelo que será crucial.

Para além da luta pelo título, a vitória desta sexta-feira tem grande valor para o Lens na luta pelo pódio e assim para se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

O time abre três pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (3º) e seis sobre o Monaco (4º), que viajam para enfrentar Lorient e Nantes no domingo, respectivamente.

No jogo desta sexta-feira, o Lens abriu o placar aos 11 minutos, quando o polonês Przemyslaw Frankowski concluiu com sucesso uma bela jogada coletiva, após uma assistência do ex-jogador do Strasbourg, Adrien Thomasson. Inicialmente anulado por impedimento, o gol acabou sendo validado após uma consulta ao VAR.

Depois de perder várias chances claras, o Lens conseguiu finalmente ampliar o placar aos 65 minutos, graças ao argentino Facundo Medina, com um chute rasteiro que acertou a trave antes de entrar no gol alsaciano.

Um gol de Kevin Gameiro no minuto 85 deu esperança ao Strasbourg, que no entanto não conseguiu evitar a derrota e ainda terminou com dez em campo após o segundo cartão amarelo dado a Habib Diallo (90+4), por protesto num lance em que pediu um pênalti.

Com esta derrota, o Strasbourg continua seu calvário. É o 16º com 26 pontos, os mesmos da primeira equipe na zona de rebaixamento, o Auxerre (17º), que visita o Ajaccio (19º) no domingo.

-- Jogos da 30ª rodada da Ligue 1 francesa (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Strasbourg 2 - 1

- Sábado:

(12h00) Angers - Lille

(16h00) Nice - PSG

- Domingo:

(08h00) Lyon - Rennes

(10h00) Ajaccio - Auxerre

Montpellier - Toulouse

Reims - Brest

Troyes - Clermont-Ferrand FC

(12h05) Nantes - Monaco

(15h45) Lorient - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 29 21 3 5 68 29 39

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 57 29 17 6 6 61 40 21

5. Lille 52 29 15 7 7 54 37 17

6. Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17

7. Reims 46 29 11 13 5 39 28 11

8. Nice 45 29 11 12 6 38 26 12

9. Lyon 44 29 12 8 9 44 32 12

10. Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Clermont-Ferrand FC 37 29 10 7 12 29 41 -12

13. Toulouse 35 29 10 5 14 44 51 -7

14. Nantes 30 29 6 12 11 30 40 -10

15. Brest 27 29 6 9 14 33 47 -14

16. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

17. Auxerre 26 29 6 8 15 24 51 -27

18. Troyes 21 29 4 9 16 38 62 -24

19. Ajaccio 21 29 6 3 20 21 52 -31

20. Angers 11 29 2 5 22 22 64 -42

