Inter de Milão cede empate nos acréscimos contra Salernitana (1-1)

A Inter de Milão foi castigada pela falta de eficácia e nos acréscimos viu a vitória escapar (1-1) em sua visita à Salernitana, nesta sexta-feira na abertura da 29ª rodada da Serie A.

Este decepcionante empate chega para a Inter quatro dias antes do duelo contra o Benfica, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os 'nerazzurri' venciam por 1 a 0 em Salerno desde o gol de Robin Gosens marcado logo aos 6 minutos, mas os donos da casa empataram com um chute cruzado do ex-jogador da Inte, Antonio Candreva (90').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pressão segue forte sobre o técnico 'interista' Simone Inzaghi, que na Serie A somou apenas um ponto nas últimas quatro partidas.

A Inter é a quarta colocada, mas pode deixar a zona da Liga dos Campeões neste sábado. A Roma, quinta com um ponto a menos, viaja para enfrentar o Torino (10º), enquanto a Atalanta, sexta colocada, a três pontos do quarto, recebe o Bologna (8º).

Na terça-feira, a Inter havia ficado no 1 a 1 com a Juventus no jogo de ida da Copa da Itália, em jogo em que Romelu Lukaku marcou o gol de empate e foi expulso em seguida. Ele havia sido alvo de insultos racistas vindos das arquibancadas de Turim, o que gerou uma onda de indignação nesta semana na Itália e no futebol internacional.

Lukaku não teve sorte no jogo desta sexta-feira. O atacante belga tocou na bola antes de Gosens receber e marcar, mas chutou para fora aos 9 minutos e depois errou dois gols a poucos metros da linha (45+2', 64').

O goleiro mexicano da Salernitana, Guillermo Ochoa, fez várias boas defesas, principalmente no segundo tempo. E Nicolo Barella mandou uma bola na trave aos 49 minutos.

No outro gol, a sorte salvou a Inter primeiro, aos 71 minutos, quando um disparo de Boulaye Dia acertou a trave, mas Candreva fez 1 a 1.

A Salernitana sofreu apenas uma derrota em sete jogos desde a chegada de Paulo Sousa ao cargo de treinador, no dia 15 de fevereiro. Sua sequência atual é de cinco empates consecutivos.

-- Jogos da 29ª rodada da Serie A italiana (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Inter 1 - 1

Lecce - Napoli

(16h00) Milan - Empoli

- Sábado:

(07h30) Udinese - Monza

(09h30) Fiorentina - Spezia

(11h30) Sampdoria - Cremonese

Atalanta - Bologna

(13h30) Torino - Roma

Hellas Verona - Sassuolo

(15h45) Lazio - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 71 28 23 2 3 64 20 44

2. Lazio 55 28 16 7 5 44 19 25

3. Milan 51 28 15 6 7 48 36 12

4. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

5. Roma 50 28 15 5 8 38 26 12

6. Atalanta 48 28 14 6 8 47 32 15

7. Juventus 44 28 18 5 5 46 22 24

8. Bologna 40 28 11 7 10 36 36 0

9. Fiorentina 40 28 11 7 10 33 31 2

10. Torino 38 28 10 8 10 30 34 -4

11. Udinese 38 28 9 11 8 37 34 3

12. Sassuolo 37 28 10 7 11 36 41 -5

13. Monza 34 28 9 7 12 32 39 -7

14. Empoli 31 28 7 10 11 25 36 -11

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 28 6 9 13 24 33 -9

17. Spezia 25 28 5 10 13 24 44 -20

18. Hellas Verona 19 28 4 7 17 22 42 -20

19. Sampdoria 15 28 3 6 19 16 47 -31

20. Cremonese 13 28 1 10 17 23 52 -29

./bds/alu/dr/aam

Tags