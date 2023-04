Haaland se recupera e poderá jogar pelo Manchester City contra o Southampton

O atacante norueguês Erling Haaland se recuperou de sua lesão e poderá jogar contra o Southampton neste sábado, anunciou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nesta sexta-feira.

Haaland, que marcou 42 gols nesta temporada, ficou de fora dos jogos da Noruega na Data Fifa e a goleada de 4 a 1 de seu time sobre o Liverpool no fim de semana passado devido a um problema na virilha.

"Ele treinou muito bem nos últimos dois dias, estará pronto", disse Guardiola sobre seu atacante, que marcou 28 gols em sua primeira temporada na Premier League.

O City, com um jogo a menos, está oito pontos atrás do Arsenal na Premier League. Na Liga dos Campeões, o time do norte da Inglaterra vai receber o Bayern de Munique na terça-feira, no jogo de ida das quartas de final.

"O Bayern é o nosso último pensamento. A primeira coisa é o Southampton, a Premier League é todo dia, toda semana. Agora todos os times estão jogando por alguma coisa, cada partida tem suas próprias características e você tem que estar preparado. O Southampton sempre foi muito difícil", analisou Guardiola.

