Fiéis filipinos celebram a Sexta-Feira Santa com crucificações e flagelos

Um grupo de fiéis católicos nas Filipinas celebrou a Sexta-Feira da Paixão com crucificações e flagelos, como parte dos rituais da Semana Santa.

Muitas pessoas no país, de maioria católica, passaram o dia em família, mas alguns optaram por uma celebração extrema, com o objetivo de expiar seus pecados em rituais que não são apoiados pela Igreja Católica.

Na localidade de San Juan, ao norte da capital Manila, centenas de moradores e turistas assistiram uma representação sangrenta dos últimos momentos de Jesus Cristo.

Centenas de homens usando caminharam pelas ruas estreitas com os rostos cobertos por panos, descalços, enquanto açoitavam as costas com chicotes de bambu.

O sangue escorreu pelas costas dos fiéis e atingiu parte de suas vestimentas, antes de respingar na multidão.

"Eu faço isto pela minha família, para que tenham saúde", afirmou Daren Pascual, de 31 anos.

Na parte final da apresentação, três homens foram escoltados por figurantes vestidos como centuriões romanos e dois deles foram amarrados a cruzes de madeira.

Wilfredo Salvador, um ex-pescador de 66 anos que interpretou o papel de Jesus Cristo, teve pregos cravados nas palmas das mãos e nos pés, enquanto os turistas registravam o momento com fotos e vídeos e alguns drones sobrevoavam o local.

Após vários minutos, o idoso foi retirado da cruz.

"Eu faço isso porque quero. Agradeço (a Deus) por me dar uma segunda vida", afirmou o idoso, que começou a participar na celebração há 15 anos, depois de sofrer um colapso mental.

O espetáculo é uma tradição nos vilarejos da região de San Fernando, mas não aconteceu nos últimos três anos devido à pandemia de covid-19.

