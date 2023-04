Equador enfrenta pior temporada de chuva em 15 anos

O Equador enfrenta a pior temporada de chuva dos últimos 15 anos, informou a Secretaria Geral de Comunicação da Presidência (Segcom). Mais da metade do território está em estado de emergência.

"A nível nacional, sobretudo na região Litoral e zona Interandina, as chuvas estão acima de suas médias históricas dos últimos 15 anos, informou a pasta em um comunicado.

Entre janeiro e abril, a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) registrou 23 mortes devido aos temporais. As chuvas também atingiram 52.000 pessoas e destruíram inúmeras casas, hospitais, escolas e rodovias. Somam-se a isto 30 mortos e 58 desaparecidos em um deslizamento de terra ocorrido no último 26 de março na localidade andina de Alausí.

As chuvas e um terremoto que matou 15 pessoas levaram o governo a declarar emergência para 14 das 24 províncias do país. "A época chuvosa causou danos em escala nacional. As províncias de Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro e Cotopaxi registraram maiores danos", explicou a Segcom.

No começo de março, o porto de Guayaquil, capital da província de Guayas, enfrentou uma quantidade de chuva equivalente a 7.000 piscinas olímpicas.

A secretaria acrescentou que o Ministério das Finanças prevê destinar aproximadamente 200 milhões de dólares para responder aos danos ocasionados pelas chuvas.

Em fevereiro, as fortes chuvas obrigaram a suspensão do bombeamento de petróleo por cinco dias, devido a um oleoduto estar em perigo por causa da queda de uma ponte.

