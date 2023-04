Coreia do Norte anuncia novo teste de drone subaquático de ataque nuclear

A Coreia do Norte afirmou neste sábado (08) que realizou um novo teste de um drone de ataque nuclear subaquático, em sua reação mais recente às manobras militares realizadas na região por sua vizinha do sul e pelos Estados Unidos.

O país comunista já havia anunciado, nas últimas semanas, testes do que descreve como um drone subaquático com capacidade de ataque nuclear. Alguns especialistas duvidam de que Pyongyang realmente disponha desta arma.

"Um instituto de pesquisa científica de defesa na Coreia do Norte realizou um teste do sistema armamentístico subaquático estratégico de 4 a 7 de abril", informou a agência de notícias oficial KCNA. "O teste mostrou com perfeição a confiabilidade deste sistema estratégico de arma subaquática e sua capacidade de ataque fatal."

